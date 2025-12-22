拒絕違法判決！國民黨團告發5大法官瀆職 徐巧芯揭釋憲「排除異己」荒謬邏輯

國民黨立法院黨團今日（22日）上午前往台北地檢署，正式告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥等五人涉犯《刑法》第124條「枉法裁判罪」及濫權瀆職。國民黨團指控，憲法法庭上週五做出的「114年憲判字第1號」判決，無視另外三位大法官的反對意見，在評議人數不符規定的情況下強行宣判，嚴重破壞憲政體制。

首席副書記長林沛祥痛批，這五位大法官為了強行通過判決，竟將不同意的大法官排除在外，製造黑箱審判。他譏諷表示，就算是企業董事會、社區管委會，甚至「小學生的班會」，都不會發生因人數不足就擅自變更規則的荒唐事，這種行為根本是知法玩法。副書記長王鴻薇則指出，憲法法庭在人數不足額的情況下，竟遵循「5大於6」的怪異數學邏輯做出判決，公然違反《憲法訴訟法》規定，因此依法提出刑事告發。

↑（圖片由國民黨團提供）

副書記長徐巧芯質疑，若大法官可以「排除異己」來製造全數同意的假象，那立法院多數黨是否也能比照辦理，排除綠委直接罷免總統？她更揭露，力挺該判決的連署名單中，有高達172人與先前的大罷免連署名單重疊，立場顯而易見。新北市議員林國春則補充，這些大法官已淪為「政治大法官」，凌駕法律與事實，呼籲這五位大法官應自行辭職，別再戀棧。國民黨團強調，提出告發是為了在司法崩壞之際，替國家保留一絲挽救的力量。

