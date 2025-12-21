拒絕都更絕不搬家！男子持電鋸砍下自己頭慘死

一名男子不滿住處要被拆除重建，以慘烈方式輕生亡。（示意圖／非事發地點／pixabay）





英國發生一起駭人命案，有名居住於比肖斯托克（Bishopstoke）一處1960年代興建的公寓的50歲男子，拒絕在該公寓因重建計畫列入拆除名單後離開，在家中以慘烈方式輕生，嚇壞當地居民。

根據《Mirror UK》報導，50歲的大衛・菲爾（David Phyall）對居住的公寓即將被拆除的事極端抗拒，拒絕了住房機構前後提出共11種安置住宿方案，是該棟公寓共77戶內唯一反對房屋拆除安置計畫的住戶。案發當天，大衛在飲酒後持電鋸活生生鋸斷自己的頸部，用十分駭人的方式輕生身亡。

跟據了解，大衛生前有精神病史，案發當天他的父母因為無法聯絡上他，向警方報案，警方破門而入後發現恐怖的輕生現場，整個客廳血跡斑斑，鮮血濺滿地面、牆壁、櫥櫃。經過法醫驗屍後，大衛的死因被鑑定為「頸部完全切斷」、「電鋸造成的頸部傷口」。

法院認定儘管住房機構已經做了很多努力，前後提出多種安置住宿方案，但大衛仍「非理性反對搬家」，即使相關單位多次協商，最後還是發生悲劇。驗屍官西蒙・伯奇（Simon Burge）指出，「這是一種極其駭人的輕生方式，我認為他這麼做，是為了引起外界對他所認為的不公處境的注意」。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

