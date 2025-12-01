拒絕酒測挑戰公權力 大安警依法行政絕不寬貸

圖說：發言人臺北市大安分局敦化南路派出所長呂政隆。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所於114年11月28日清晨，在敦化南路一段執行巡邏勤務時，發現曾姓男子駕駛自小客車未繫妥安全帶，故上前攔查，期間聞到曾男車內飄散出濃厚酒氣，疑似有酒後駕車行為，遂依規定告知酒測流程及相關權益。然而曾男自始態度消極，並明確表示拒絕酒測，最終警方依《道路交通管理處罰條例》製單告發並依法扣車。

經了解，員警於現場全程依照標準作業程序執行，過程中已清楚告知拒測可能遭受的法律後果。惟曾男仍拒不配合，且有持續造成危害之虞，員警遂依《警察職權行使法》第8條規定，適度使用必要強制力令其下車受檢。執法行動完全遵循比例原則，措施均屬必要範圍內，絕無過度或不當執法情形。

大安分局呼籲，酒駕與拒測皆屬重大違規，對用路安全影響甚鉅，民眾切勿心存僥倖。警方將持續強化飲酒場所周邊巡查並提升執法強度，全力打擊酒駕行為，維護市民交通安全與社會秩序。