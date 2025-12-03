拒絕開快一點服務！運將公開悽慘戰績 無奈嘆這狀況0次 眾人哭笑不得

生活中心／王文承報導

有乘客拍到一名計程車司機的公告，停止幫我趕一下服務，並列出過往慘痛經驗：出車禍、收罰單、送醫等情況，而唯一收到的小費則是「0次」。（圖／翻攝自臉書＠爆料公社）

不少人搭乘計程車時，難免遇到趕時間的狀況，常會對運將說「請開快一點」。然而這樣的要求卻可能讓司機面臨更高的車禍風險、罰單，甚至健康問題。日前有乘客拍到一名計程車司機的公告，上頭寫著「本車已停止『幫我趕一下』服務」，並列出過往慘痛經驗：出車禍、收罰單、送醫等情況，而唯一收到的小費則是「0次」，貼文曝光後，讓許多人哭笑不得。

臉書粉專「爆料公社」分享一張照片，可見一張貼在副駕駛椅背的告示牌，上面寫著：「各位帥哥美女們，本車已停止『幫我趕一下』服務。本車共執行『幫我趕一下』超過200趟，戰績如下——被機車擊落8次、收到罰單5次、醫院掛號3次（太刺激心臟受不了）、收到小費0次。」原PO也忍不住開玩笑表示：「不加錢，又要我趕一下。」

貼文引發網友熱議，紛紛笑說，「本車不提供趕一下服務，加價也不行喔」、「意思是要趕就加小費」、「重點就是小費」、「錢到位就沒什麼不能談」、「最重要的是最後一句，要加錢啦」。

也有自稱運將的網友分享自身經驗：「我也是計程車司機，去年除夕夜遇到客人一上車就說『司機拜託幫我趕一下，我家人在王子飯店等我圍爐』。我想說幫忙開快一點，結果過兩天就被申訴危險駕駛，也沒收到半毛小費。」

