〔記者高嘉和/綜合報導〕中國內需疲弱，連「京城」北京與「魔都」上海都面臨消費急凍慘況。以前幾年透過「小紅書」等跨海社群營銷，帶動台灣餐飲業盲目跟進「酸菜魚」熱潮的中企九毛九集團為例，最新營業利益率掉到3.6％，僅台股掛牌的王品、瓦城等平均約7到8％的一半，且九毛九集團員工平均年薪酬約7萬人民幣(約31萬台幣)，也只有台股餐飲股揭露年均薪酬的一半。

中國消費有多冷，從政治中心的北京與經濟中心的上海就可看出端倪。根據官方統計數據，2025年上半年北京住宿和餐飲業合計營業利潤僅人民幣2.47億元、年大減67％；上海的住宿和餐飲業更慘，合計營業利潤更倒虧人民幣7.7億元。

廣告 廣告

中國酸菜魚第一股 利潤僅剩零頭

以在港股掛牌的海底撈為例，二○二五年上半年營收年減3.66％、利潤更年減13.72％，來客數與翻台率也全降；九毛九集團更糟糕，營收年減10.1％、利潤年降13.7％，營業利益率只剩3.6％，是2023年最風光時約19％的零頭都不剩。

若對比台灣餐飲股的王品與瓦城，近三年來財報三率(毛利率、營業利益率、淨利率)都是穩步上漲，營業利益率不僅不輸海底撈(特海國際)，更是走網紅餐飲路線的九毛九集團的一倍以上。

若對比台灣與中國指標餐飲股揭露的非主管職員工平均薪資費用數據，2024年王品約新台幣59萬、瓦城達69萬，是九毛九集團揭露約31萬的一倍；有趣的是，海底撈揭露平均約新台幣46萬元(人民幣10.3萬元)，但台灣海底撈招募正職月薪4萬元起跳，年薪可達50到100萬元，看來是比中國當地員工好多了。

相關新聞請見

拒絕餐飲統戰4》台股餐飲卡好賺 利潤薪資遠優中企

拒絕餐飲統戰1》中酸菜魚暴起暴落 漢來、築間認輸喊停

拒絕餐飲統戰2》台商西進陷苦戰 遠離中國保平安

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒絕餐飲統戰3》捲死自己餓死同行 北上廣關店率破3成

UNIQLO後背包不到5000日圓賣翻了！大容量、防潑水被讚「CP值爆表」

晶片新聖地不在台灣？這公司送1設備上太空 晶片純度比地球高4千倍

不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

