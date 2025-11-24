拒絕「中日韓領袖會談」 中國外交部又怪高市早苗：損害合作氛圍

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作抗議，連日本提議明年1月舉辦中日韓領袖會談，也遭到中國拒絕。對此，中國外交部發言人毛寧今（24）日又開嗆，近期日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。

高市早苗日前表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。讓中國氣喊堅決反對，中國外交部、中國國防部及國台辦輪番開嗆，並要中國人避免去日本，還大動作在黃海、渤海實彈演習，以及單方面通知日本，停止進口日本水產品。

日媒《共同社》報導更指，日方近日向中國提議明年1月舉行中日韓領袖會談，但遭到中國拒絕。

中國外交部發言人毛寧今天在記者會中稱，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識，近期日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。

此外，毛寧開嗆，注意到，日方近期提到在台灣問題上的「一貫立場」，但是日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？如果日方只是反覆重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，在行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話，就是在虛化和掏空一個中國的立場。

而針對高市早苗表示，在G20期間峰會期間並沒有和中國國務院總理李強會談，並強調對各個種對話都採取開放的態度，毛寧也稱，希望日方能夠嚴肅對待中方的關切，收回在涉台問題上的錯誤言論，以實際行動展現對話的誠意。

