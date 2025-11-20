拒絕「台灣式堅強」！醫曝冬天夜尿、跌倒 背後兇手可能是「太冷」
近日氣溫轉涼，許多民眾抱持著忍一忍就過去的「台灣式的堅強」態度來面對室內低溫，認為只要多加件衣服衣服就能應對寒冬，然而，台灣個人化醫療學會理事長張家銘警告，室內低溫帶來的負擔，絕不只是「冷」而已，而是會觸發一連串「生理級」負面反應。
18度是「冷壓狀態」分界線
張家銘觀察到，每到冬天，不只是長輩，許多原本身體不錯的中年人，甚至慢性病控制得宜的患者，都開始出現身體的「高警訊」，包括血壓忽高忽低、晚上睡不好、關節痠痛、喘得比平常快、一下子就感冒、整個人提不起精神等問題。
張家銘指出，我們以為的寒冷是感覺問題，但對身體而言，溫度低於一定數字，就會構成「壓力」。根據 2023 年發表於《Public Health》的大型系統性文獻回顧證實，只要室內溫度低於攝氏 18 度，身體就會開始進入一種「冷壓狀態」。
這種冷壓狀態會帶來血管收縮、血壓上升、睡眠變差、肌力下降、呼吸系統變得敏感等，真實可測的生理反應，且與個人「怕不怕冷」無關。
正因如此，世界衛生組織（WHO）已明確建議，居家室內溫度至少應維持在18度，這不單是為了舒適度，更是基於健康的必要。
心血管「整個緊繃」 血壓節節升高
室內寒冷對心血管系統的衝擊最為直接。張家銘醫師解釋，血管會立刻緊縮，導致血壓隨之飆升。研究發現，室內溫度每下降 1 度，收縮壓就會再往上推一點，這種生理反應對於老年人與女性特別明顯。
更令人擔憂的是，若室內溫度持續在10度到14度的環境中，不僅血壓會持續升高，心電圖也較容易出現異常。此外，血小板數量甚至會上升，這意味著血液變得比較容易凝集，顯著提高了心血管疾病的風險。加上在冷的環境裡，身體會不自覺地吃比較鹹，尿液中鈉的排出量會增加，形成「兩邊夾擊」效應，進一步影響血壓。
睡不著、夜尿 很可能不是年紀是太冷
許多長者抱怨寒冬特別難睡，或半夜起來上廁所三四次，這些問題常被誤認為是腎臟、荷爾蒙或單純的年齡所致，但張家銘強調，很多時候「冷才是背後的真正兇手」，長期睡眠品質不佳，會導致白天精神不好、情緒低落，並降低身體的修復能力，這些都是連鎖反應。
對於行動力與平衡感，低溫的影響更具體，張家銘指出，在15 度的室內環境中，長者下肢肌力、速度、反應能力都會下降2%到 10%，同時握力也會變弱。雖然這個差異看似不大，但對高齡者來說，這2%到10%的下降「足以增加跌倒、住院的風險」。
慢性病患警訊：呼吸系統低溫耐受度極低
除了心血管與行動力，呼吸系統也是低溫的受害者，特別是慢性阻塞性肺病（COPD）患者冬天室內溫度低於18.2度時，咳、喘、胸悶都會變得更明顯。
張家銘表示，這是他在臨床中最擔心的族群，因為冷空氣會讓氣管變得更敏感、更容易收縮，同時也更容易被感染誘發惡化。
保暖不是為了怕冷 而是健康投資
張家銘提醒，多數生活在15到18度以下家中的民眾，自覺健康與幸福感都會下降，這往往不是心理作用，而是身體在抗議。
他建議，民眾應當調高室溫，而非只是多穿衣服來應對寒冬。他強調，保暖不是為了「怕冷」，而是為了讓身體不要長期處於壓力狀態，這是一種健康投資。
「如果家中有老人、孩子、有血壓問題、有心臟病、呼吸道疾病或睡眠不好的人，冬天最重要的一件事情，不是補品，而是讓房間維持 18 度以上，」張家銘說，身體需要的不是硬撐，而是溫度，讓家裡變暖，絕對比民眾想像的更有醫療價值。
