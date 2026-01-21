拒絕「合理調整」算歧視嗎？身權法18年大修 罰則攻防戰引關注（示意圖:shutterstock/達志）

《身心障礙者權益保障法》18年未大修，立法院今續審草案，第16條聚焦「禁止歧視」與「合理調整」。朝野立委認為，應明訂「未提供合理調整即為歧視」，給予對應罰則；衛福部認為，合理調整是全新制度，修法後將在1年內訂指引、指引公告後2年內訂流程，建議先不要納入合理調整罰則。

衛福部社家署長周道君說明，政院版本第16條除了禁止歧視，也增列禁止騷擾；合理調整部分，政府及民間機關在「不造成不成比例或過度負擔情況下，經協商程序，進行必要及適當合理調整」。

台灣身心障礙者自立生活聯盟昨指出，行政院版本未明確定義「歧視」，哪些行為構成歧視？拒絕提供必要協助及合理調整算不算歧視？呼籲草案明定「歧視」包括直接歧視、間接歧視、拒絕提供合理調整，以及騷擾行為。

立委范雲說，「合理調整」是保障身障者擁有相對較好的環境，然而，擔心合理調整最長3年內都無法使用，導致障礙者難主張具體權利，訴諸司法又障礙重重。國際委員認為，我國身權法未適當規定國家積極義務，呼籲法條應直接寫出「拒絕提供合理調整就是歧視」。

立委陳昭姿直言，現在合理調整與歧視之間關係模糊，導致障礙者權益在實務上難以被主張、進一步救濟，若未明定，合理調整就只停留在「善意提醒」而非「權益保障」。

立委王育敏指出，目前勞動部雖訂有合理調整指引，作為行政指導，但無法課以雇主強制調整的義務，也無罰則可循，身障工作者只能提告才能獲得保障，應明訂未合理調整的「罰則」，改善只有指導、沒有罰則的狀況。

周道君表示，國際公約對「歧視」有一致性規定，不需額外列出，直接歧視、間接歧視等樣態，未來預計在施行細則處理，並和反歧視法對齊。至於罰則部份，政院版本增列100條之一，針對義務人拒絕合理調整「協商」有對應罰則；但協商後若未合理調整，建議先不要納入罰則。

周道君強調，合理調整是新的制度，國內還在嘗試逐步導入，如何操作、實際範圍等需要時間形成運作模式。未來會在1年內訂相關指引、指引公告後2年內合理調整流程訂出來，才是較為謹慎、穩健的做法，而非「未合理調整就要罰」。合理調整涉及各領域，相關標準訂定，需要靠指引建立後，逐步引導國內產業落實。

另，身障團體強調，合理調整是基本義務，當義務人（機關）主張「過度負擔」時，應負起舉證責任。立委劉建國表示，若身障者有提出需求，但機構方拒絕，那舉證責任應該轉移到機構方，建議引入「舉證責任倒置機制」。

衛福部納入意見，擬「機關（構）未提供調整措施，應就該調整措施造成不成比例或過度負擔負舉證責任」；但法務部指出，若全面採取義務人負舉證責任，與現行程序正義原則有牴觸，民事上是有利事實者負舉證責任，若全面倒置舉證責任，以身障者身分區別，會是高度例外制度，建議採階段式的舉證責任調整。

經討論，草案增訂「身心障礙者依第二項規定提出合理調整之請求時，應說明該請求與其個別障礙需求之相關性，經協商程序後，機關（構）、學校、事業機構、法人或團體未提供合理調整，應就該調整措施造成不成比例或過度負擔負舉證責任。」不過，16條會議決議仍保留。

