拒絕「喪屍」橫行，新北警破獲市價逾億元依托咪酯分裝廠

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新北市警局依侯友宜市長指示，並配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，於專案3日內共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人，有效遏止毒駕危害，杜絕重大交通安全隱患。新北市刑警察大隊提供

記者蔡琇惠／新北報導

近期依托咪酯施用狀況氾濫，甚有「夏日炎炎，依托來點」之狀況，造成毒駕事故頻傳，為防制毒品危害道路交通安全，新北市警局依侯友宜市長指示，並配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，於專案3日內共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人，有效遏止毒駕危害，杜絕重大交通安全隱患，以實際行動打擊毒品供應鏈，阻絕毒品流入社會。

新北市警局依侯友宜市長指示，並配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，於專案3日內共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人，有效遏止毒駕危害，杜絕重大交通安全隱患。新北市刑警察大隊提供

新北市刑事警察大隊指出，市刑大日前查獲多名犯嫌持有第二級毒品依托咪酯，其源頭均指向何姓男子(45歲)，立即向臺灣新北地方法院聲請搜索票，配合霹靂小組強勢攻堅破門，破獲何嫌經營之「喪屍煙彈」分裝場，現場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、依托咪酯粉末、煙彈，更有封膜機、點鈔機、臭氧機、分裝袋、研磨機、電子磅秤、贓款48萬7,800元、手機2支等證物，現場查扣依托咪酯粉末重量高達6.1公斤，訊後依毒品罪移送，經新北地方法院裁定羈押禁見。倘若流入市面初估可以製造約莫48萬顆喪屍煙彈，換算市價逾1億元，供數萬人吸食，若成功流入市面，影響社會安全甚鉅。

刑事警察大隊表示，毒品犯罪不僅危害個人健康，更嚴重衝擊社會治安，警方將持續向上溯源、向下刨根，以「斷絕供應鏈、瓦解販毒網」為目標，全面掃蕩毒品犯罪，展現維護治安決心，打造市民安心、安全的生活環境。