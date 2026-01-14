拒絕「四殺」橫掃！雷霆亞歷山大領軍復仇 119：98擊敗馬刺

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

NBA美國職籃馬刺今日作客雷霆主場，為眾所矚目的西區前二種子之戰。雷霆於第三節打出一波22：7兇猛攻勢，取得巨大領先奠定勝基，終場便以119：98取得勝利，雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得34分5籃板5助攻強勢表現，是本場致勝關鍵。

馬刺方面，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）本戰上場28分鐘，取得17分7籃板1阻攻；卡斯特（Stephon Castle）取得隊高的20分且有7籃板8助攻；福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）、尚帕尼（Julian Champagnie）分別取得14、12及13分。馬刺此戰遭雷霆防守完全壓制，共被取得11次封阻，在此之前，馬刺與雷霆於本季已對戰3場，皆取勝，今日落敗無緣在本季四殺衛冕軍雷霆。

雷霆方面，上季雙料MVP亞歷山大攻守俱佳，取得34分5籃板5助攻4阻攻，光是阻攻方面就比馬刺整隊還高；「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）挹注20分3助攻，板凳群越南裔威廉斯（Jaylin Williams）、卡魯索（Alex Caruso）、米契爾（Ajay Mitchell）分別取得11、13和11分，雷霆本戰攻守表現都強勢，團隊取得11次阻攻擊7次抄截，並在第三節中段打出一波22：7的兇猛攻勢，取得19分領先奠定勝基。儘管末節一度遭追至領先個位數，亞歷山大回場上後，雷霆表現回穩，於這場西區頭二種子之戰取得勝利。

