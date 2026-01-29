拒絕「肉搜」騷擾！台灣虎航空服員工作證不露全名 工會呼籲國籍航空跟進

台灣虎航昨正式宣布重大職場變革，第一線員工可移除原有的中文姓名，改以英文別名呈現，保護個人隱私。（翻攝自虎航臉書）

為守護第一線同仁的隱私與人身安全，台灣虎航昨（28日）正式宣布重大職場變革。自2月1日起，第一線員工可依個人意願申請新版工作證或名牌，新設計將移除原有的中文姓名，改以英文別名呈現，旨在維持專業識別度的同時，有效避免員工因個資外流而產生的安全疑慮。此舉隨即獲得勞方高度肯定，桃園市空服員職業工會於今（29日）公開發表聲明，點名中華航空、長榮航空及星宇航空等國籍航司應立即效法，共同落實勞動權益保障。

工會強調，長期以來國籍航空公司強制空服員於名牌揭露全名的規定，已成為職場安全的隱憂。在社群媒體發達的今日，不乏有乘客透過名牌上的姓名搜尋員工的個資或私人社群帳號，進而衍生不當騷擾行為。這種現象不僅模糊了工作與私生活的界線，更對空服員造成實質的心理壓力與精神負擔。

根據《職業安全衛生法》第6條規定，雇主具備預防勞工因執行職務遭受身體或精神不法侵害的法定義務，而「過度揭露個資」正是現代職場中極易被忽視的結構性風險。

借鏡國際經驗，日本近年已有多家企業推廣「商用名稱」制度，協助員工在工作現場與私人生活間建立防護網，避免身分訊息遭到濫用。工會指出，早在去年6月就曾向各大國籍航空提出停止揭露全名的建議，如今台灣虎航率先跨出這一步，展現出對員工尊嚴與隱私的高度尊重，具有指標性的示範意義。透過改用英文名、商用名或僅顯示部分姓名等彈性作法，不僅能兼顧國際旅客的辨識需求，更能為員工提供更實質的安全屏障。

桃園市空服員職業工會最後呼籲，揭露全名看似是服務業的微小細節，實則象徵著企業對員工基本權益的重視。航空業應正視第一線人員長期承受的心理壓力，停止讓空服員在執勤時「被迫公開全名」，並引導旅客養成尊重服務人員隱私的文化，包括未經同意不得隨意拍攝或散布員工影像。唯有建立健康的職場環境，才能讓專業服務與隱私安全達成真正的平衡。

