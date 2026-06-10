拒絕「重南輕中」！吳宗學批中央矮化台中 籲無人機國家隊落腳大肚山

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【記者陳冠昇/台中報導】針對中央近期推動無人機與智慧機器人等戰略產業，台中市議員擬參選人吳宗學在臉書指出，中央將研發資源重押南部特定縣市，卻把具備最強「即戰力」的台中矮化為後勤零件庫。他呼籲，中央應將國家級園區與核心預算投入台中，讓台中擔任台灣產業火車頭。

吳宗學指出，台中擁有航太龍頭漢翔、頂尖光學聚落，以及大肚山黃金縱谷的精密零組件實力，涵蓋最完整的上中下游產業鏈。台中是台灣最能對接國際訂單的主場，絕非配角；中央若忽視台中的製造能量，國防自主與產業升級根本只是空中樓閣。

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針對近期的政治攻防，吳宗學也抨擊執政黨雙標。賴清德總統今日在台中大聲呼籲在野黨審查預算，綠營側翼卻同時針對立法院延會議題發動攻擊，這種一邊喊話合作、一邊放任攻擊的做法，與綠營在產業政策上「既要又要」的雙標心態如出一轍。

吳宗學重申，真正的國家戰略與區域平衡不應流於口號。中央必須將實質的研發預算與園區資源投入台中，台灣的無人機與軍工產業才能真正走向國際。