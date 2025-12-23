拒絕3C惡視力！醫揭護眼新關鍵「選對螢幕更實際」

數位生活已成日常，手機、平板與電腦幾乎無可避免地佔據了人們大半的工作與學習時間，從上班族、學生，甚至學齡前孩童，都難以真正遠離 3C。因長時間使用螢幕而出現眼睛疲勞已成為跨年齡層的共同困擾。振興醫院眼科部 一般眼科主任許粹剛醫師指出，視力忽清忽糊、畏光、頭痛，甚至短時間內近視度數暴增，都可能是眼睛過度疲勞的警訊，背後往往與長時間近距離用眼、螢幕光線刺激密切相關。







長時間近距離用眼 睫狀肌就像「一直舉重」



許粹剛醫師說明，當眼睛長時間盯著手機或平板等近距離物體時，負責調節焦距的「睫狀肌」必須持續用力，這就像是在健身房反覆舉重卻沒有休息時間，久了自然會產生疲勞，「尤其現在短影音盛行，很多內容一兩分鐘就一則，很容易讓人不知不覺滑上一、兩個小時，睫狀肌幾乎沒有放鬆。」

在門診中，常遇到許多患者反映「模糊看不清楚」。許粹剛醫師提醒，這類視力模糊多半是暫時性的疲勞反應，與乾眼、淚膜不穩定有關，只要適度休息、熱敷，通常就能改善；但若長期忽視，仍可能演變為更嚴重的問題。





視力疲勞釀「假性近視暴增」 低藍光 、防眩光設備減輕眼睛負擔



許粹剛醫師分享一名案例，一位長時間趕工的工程師，連續數小時盯著電腦寫程式後，突然發現遠方完全看不清楚，驗光度數一度飆升到 2000 度。所幸經診斷後確認是睫狀肌過度收縮導致的「假性近視」，在使用放鬆睫狀肌的藥物後，視力才逐漸回復。

「這類狀況雖然屬於極端案例，但正好提醒大家，眼睛其實很誠實，過度操勞會反映在視力上。」許粹剛醫師強調，適時中斷用眼、看遠、閉眼休息，是最基本卻最容易被忽略的護眼原則。

既然難以完全避免使用 3C，醫師建議，挑選螢幕設備時，應特別留意「護眼規格」，其中最常被提及的便是低藍光設計，藍光屬於短波長光線，長時間刺激可能加速視網膜、黃斑部細胞老化，因此不論是螢幕、保護貼或眼鏡，具備低藍光功能，都有助於降低長期風險。

此外，「防眩光、抗反射」同樣重要。許粹剛醫師形容，當螢幕反光嚴重時，眼睛會不自覺用力，就像在雪地中沒有配戴護目鏡，長時間下來容易造成角膜與視網膜的負擔，若能有效降低反射與雜光，能讓觀看螢幕時更輕鬆，也較不容易產生疲勞感。





圓偏振、環境光調節 讓螢幕更接近自然光



近年不少螢幕強調「圓偏振技術」，許粹剛醫師說明，這類技術能在不同觀看角度下有效濾除雜光，不易干擾影像呈現，讓眼睛不會過度用力，其原理與偏光鏡相似，但效果更全面，對於長時間使用平板或電腦的族群特別有幫助。

另外，螢幕能否依照環境自動調整亮度與色溫，也與眼睛健康息息相關。醫師提醒，許多人習慣在昏暗環境中滑手機，此時瞳孔會自然放大，若螢幕亮度過高，大量光線直射視網膜，反而加速黃斑部細胞耗損。因此，具備環境光感測、自動調整功能的設備，能有效降低視覺刺激。

近年部分新一代平板電腦開始從「顯示原理」著手，嘗試降低長時間用眼的負擔。以近期推出的 HUAWEI MatePad 11.5 2025 為例，其主打的「自然光感顯示」技術，是以低藍光螢幕支援DC調光與自動亮度調整，並結合全新圓偏振光技術，能依照環境光線即時調整螢幕亮度與色溫，避免在昏暗或強光環境下，出現螢幕過亮、對比過強的情形，讓畫面呈現更接近紙本閱讀的視覺感受，有助於減少眼睛長時間承受的刺激。





兒童眼睛仍在發育 護眼更不能等



相較於成人，3 至 15 歲的兒童與青少年眼球仍在發育階段，長時間近距離使用螢幕，除了疲勞外，更可能導致眼軸拉長、近視加深，且一旦眼球結構改變，幾乎無法回復。許粹剛醫師指出，小朋友往往不會意識到要休息，因此需要家長替他們把關，可選擇具備低藍光、低眩光、高解析度的螢幕設備，降低不必要的刺激。

許粹剛醫師補充，螢幕解析度與更新率，並非只是追求畫質，也與視覺疲勞密切相關。當畫面清晰、更新流暢時，眼睛不需反覆調節來「看清楚」，睫狀肌的負擔自然降低。像 HUAWEI MatePad 11.5 2025 採用 120Hz 高更新率顯示，在畫面滑動、書寫或切換頁面時更為流暢，能減少畫面延遲與殘影，讓眼睛不必反覆調節焦距。對於長時間線上學習的孩童，或需要閱讀文件、筆記與簡報的上班族而言，有助於降低睫狀肌過度用力所帶來的疲勞感，提升整體用眼舒適度。

最後，許粹剛醫師提醒，不論使用什麼設備，都無法取代良好的用眼習慣。建議每 30 至 40 分鐘休息 5 至 10 分鐘，看遠、閉眼、熱敷，並維持充足睡眠；飲食方面，多攝取富含葉黃素、花青素的蔬果，必要時可適度補充營養品。搭配具備低藍光 、防眩光、高解析度的護眼設備，才能在無法避免 3C 的時代，讓眼睛走得更長遠。



