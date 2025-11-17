拒絕SM、JYP的中國女星 現成「古裝女神」曝心境

中國女星李一桐曾拒絕SM、JYP的練習生邀請。（圖／翻攝自李一桐微博）





中國女星李一桐憑藉《射鵰英雄傳》、《鶴唳華亭》、《書卷一夢》等劇，成為許多粉絲心目中的古裝女神，而自小學習舞蹈的她，曾兩度被韓國經紀公司SM以及JYP星探發現，不過都被她拒絕，如今談及此事，她也曝光心境。

中國女星李一桐對於拒絕SM、JYP的練習生邀請，在節目上也坦露心聲。（圖／翻攝自李一桐微博）

李一桐在就讀深圳藝術學校時，曾遇到SM娛樂的星探跑出橄欖枝，當時承諾簽10年的練習生合約，就可以讓她直接補上女團「天上智喜」中國成員空缺，表示這樣可以快速出道，但當時她並沒有明星夢，加上父母都覺得是跨國詐騙而拒絕。

隨後，李一桐考到北京舞蹈學院後，便在校園再度重逢當時那位星探，而星探已經從SM娛樂渠道JYP娛樂，並再度向李一桐拋出橄欖枝，不過她依舊選擇拒絕，好好完成學業，在綜藝上被問及這段經歷會不會覺得可惜時候，她則直言：「人生每一步都有其存在的意義。」

事實上，李一桐原本在畢業後，是打算開一間和舞蹈結合的茶館，不過卻在幫忙電影學院朋友拍攝短片後，對於表演纏上了興趣，因此選擇進入演藝圈，如今顏值到演技都備受肯定。



