拒給李貞秀看密件資料 劉世芳：將提供法制資料給部會參考

生於中國的民眾黨新科立委李貞秀3日宣誓就職，國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳今天(5日)重申，如果李貞秀一直無法提供已辦理放棄中國國籍的佐證資料，內政部將拒絕提供李貞秀密件以上的公務文書，這項行政手段完全於法有據，內政部將提供相關法制研析資料給各部會參考。

內政部長劉世芳在昨天(4日)播出的風傳媒「下班瀚你聊」節目專訪中表示，如果李貞秀一直無法提供已辦理放棄中國國籍的佐證資料，就她所知，有些行政官員認為自己能做的就是盡量不滿足李貞秀的需求，也就是說，雖然立委有調閱密件的權利，但劉世芳將不會允許內政部把「密」、「機密」、「極機密」以及「絕對機密」等級的機密文書檔案或個資提供給李貞秀。

廣告 廣告

劉世芳今天在部務會議會後記者會上進一步指出，內政部拒絕提供李貞秀密件以上的公務文書，完全於法有據，內政部將提供相關法制研析資料給各部會參考。她說：『(原音)就是我們在什麼樣子的法律基礎或是法律依據之下，政府機關得不予提供立法委員索取資料的法律依據，這裡面我有提到，像《國家機密保護法》、《政府資訊公開法》或者是《個資法》等等這些，那當然立法委員本身就有質詢權跟調查權，但是，質詢權跟調查權也有它的法律依據的規範，而不是漫無目的。』

內政部法制處科長邵中逵表示，根據憲法法庭113年(2024年)憲判字第9號判決指出，只要立法委員的質詢逾越質詢權得行使的範圍、屬於行政特權的範疇、有必要保護第三人的基本權、基於契約義務或攸關國家安全而有保密必要等情況，受質詢的行政院長與各部會首長本於職權、考量權衡多元利益衝突(利益衡量)之後，都有權在適當說明理由後不予答復或不予揭露相關資訊。

至於李貞秀到底有沒有提出已辦理放棄中國國籍的佐證資料，劉世芳強調，立委擬任機關及解職機關是立法院，所以李貞秀應把證明文件繳交給立法院，到目前為止，立法院是否已取得李貞秀放棄中國籍的官方證明文件，內政部不得而知，不過，基於內政部是《國籍法》的主管機關，內政部有通知立法院的義務，因此已兩度發文給立法院。(編輯：宋皖媛)