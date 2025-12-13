拒總統國政茶敘 藍委挺韓國瑜：「鴻門茶」假協調之名 行清算之實

賴清德總統15日上午10時30分將邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過遭到立法院長韓國瑜婉拒。（資料照／翻攝自中天新聞YouTube）

國民黨立委許宇甄。（本報資料照片）

賴清德總統15日上午10時30分將邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜早已婉拒。立法委員許宇甄嚴正指出，在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄指出，五權分立是為了防止權力過度集中，透過制度性的分權與制衡，維護民主制度的運作，確保政府運作的透明。然而，賴政府上任以來，卻屢屢選擇性解釋法律、選擇性不依法行政。立法院立法通過對地方政府與民眾更為友善的法律，行政部門卻因政治算計與私利考量刻意消極不執行、不編列預算，形同否定立法院決議、違反法律，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡機制名存實亡，這種行為根本是威權治理再現。

廣告 廣告

許宇甄質疑，賴清德昨天在與民進黨立委「便當會」後，已經形成一致的政治立場與違憲共識，接著對外宣稱下週一將邀集行政院、立法院、考試院進行院際協調的國政茶會。問題是，結論早已定調，立場也已拍板，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？

許宇甄進一步質疑，今年二月賴清德才邀集五院進行國政會商，當時韓國瑜已清楚提醒，立法院是合議制機關，院長並無權單獨代表朝野作出政治承諾，未經黨團授權，最多只能將會商意見轉達給各黨團參考。這樣的會商機制，既無實質決策效力，也缺乏效率，當時已被證明成效有限。如今短短數月內再度重演，是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立預作鋪陳？

許宇甄強調，國家治理不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢。真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制。當前台灣的困境，在於朝野不信任、高度對立，早成社會撕裂加劇，賴清德若真心為國家著想，應該做的是邀集朝野政黨對話，尋求制度性解方，而不是把院際協調當成連任算計的工具，持續以政治動員與輿論操作，刻意針對、消耗韓國瑜。

許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。

【看原文連結】