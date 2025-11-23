拒繳房地合一稅 屏東分署查知移轉分配剩餘款 男子秒辦分期 115

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

屏東一名男子名下房屋於112年間經屏東地方法院拍賣後，未申報房屋、土地交易所得稅，遭國稅局寄發稅額繳款書、罰鍰繳款書限期通知男子繳納95萬餘元，男子逾期未繳納，行政執行署屏東分署查知男子還有法拍分配剩餘款項，通知到分署曉以大義，男子立馬辦理分期繳納。

這名男子的名下房屋於112年間經屏東地方法院拍賣後，未於拍定人領取權利移轉證書之次日起30日內辦理房屋、土地交易所得稅申報，經財政部南區國稅局屏東分局查獲核定課徵後，寄發稅額繳款書、罰鍰繳款書限期通知男子繳納95萬餘元，男子逾期未繳納，移送屏東分署行政執行。

廣告 廣告

執行人員受理後立即進行調查、聯繫移送機關調閱相關資料，發現男子的房屋經法院拍定製作分配確定後，還有分配剩餘款項415萬餘元發還給男子，屏東地方法院將415萬餘元匯款至男子指定帳戶，隔幾天男子開始陸續提領、轉帳至親人帳戶內。

執行人員與移送機關評估男子應有能力繳納欠款，除通知男子到場說明外，也到現場執行了解現狀並向男子分析利害關係。不久，男子在妻子陪同下，一起到分署表示因不知法令，有意願辦理分期並先行繳納50萬元，其餘欠款分期繳納。

依所得稅法第4條之4、第14條之5第1款規定意旨，105年1月1日以後個人交易取得之房屋、土地，其交易所得或損失，不論有無應納稅額，應於房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日起算30日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向戶籍所在地之稅捐稽徵機關辦理申報。如未依限完成申報，按個案情形依所得稅法第108條之2規定處以罰鍰。

屏東分署表示民眾若有105年1月1日以後交易房屋、土地所得，不論有無應納稅額，都要依規定申報，若漏報或短報，將會面臨罰鍰。

照片來源：行政執行署屏東分署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高雄市燕巢、田寮山坡地遭堆廢棄物 橋檢聲押禁見不法業者獲准

美樂假出金詐團 負責人歐俞彤判刑24年

【文章轉載請註明出處】