拒繳「反助理費除罪化」承諾書 國民黨：「綠督盟」就是綠營打手、側翼

公督盟等團體在立法院群賢樓前舉辦「可恥！國民黨28位立委聯手推動貪污除罪化修法！若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會。截自公督盟臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍推助理費除罪化修法惹議，親綠的公督盟昨發函朝野立委辦公室，要求全體立委簽署所謂「反對民代助理費貪汙除罪化」承諾書。立院國民黨團今表態，國民黨團全體立委不會簽署、提供任何資料給「綠督盟」。

國民黨團表示，公督盟無權要求國民黨團立委提供修法承諾書，先學會「公正客觀」4字怎麼寫，再來要求國民黨團。

至於助理費修法，國民黨團重申，會持續與國會助理工會、民間公正團體溝通修法方向與理念，為國會與地方議會助理建立可長可久制度，完善體制，避免民意代表助理費成當權者打擊異己的工具。

國民黨團批評，過去公督盟淪「綠色側翼監督國會聯盟」、充當民進黨打手側翼的劣跡斑斑可考，諸如在大惡罷期間無視綠營罷團公然賄選，卻成民進黨側翼在投票前公布所謂不適任立委，為大惡罷加柴添火。

國民黨團質疑，針對總統府、行政院行政怠惰，公督盟敢要求總統賴清德、行政院長卓榮泰簽署一個月內提名NCC、中選會、大法官公正獨立的新任人選承諾書？要求民進黨團總召柯建銘簽署恢復質詢承諾書？

國民黨團批評，民進黨在野時說國會要有監督聽證權，民進黨執政後，國會監督權被公督盟指為多數暴力；上屆民進黨團將111年度中央政府總預算案逕付二讀，公督盟也未監督？

國民黨也提到上屆國會審查預算時，時任華視總經理莊豐嘉恐嚇國會黨團時，公督盟選擇跟莊豐嘉站在一起，力挺莊豐嘉，但最後卻是民進黨政府要求莊豐嘉下台負責，這樣的公民團體，就是綠營打手、側翼。

