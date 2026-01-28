拒繳45萬罰鍰還想躲！花蓮酒駕男千萬存款入帳秒遭凍結

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

花蓮一名50多歲林姓男子多次酒後騎機車上路，去年6月在新城鄉台9線遭警方查獲酒駕且無照，被依《道路交通管理處罰條例》重罰45萬元，不過林男申請分期後，僅繳了部分罰款便沒有下文，遭移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，趁林男帳戶出現千萬鉅額款項時速度凍結，成功追回罰鍰。

花蓮一名林姓男子酒駕多次遭罰不繳錢，千萬存款曝光後被花蓮分署強制執行成功追回。 （圖／法務部行政執行署花蓮分署官網）

花蓮分署指出，林男因酒駕累犯，遭重罰45萬元、3年內不得考照，並應參加道路交通安全講習，公布姓名、照片及違法事實。而他向監理站申請分18期繳納罰鍰，但只繳了5期就不再續繳，因此遭移送強制執行。

花蓮分署於上個月受理後，清查林男名下財產，初期僅發現帳戶餘額數百至數千元。近期卻意外發現其帳戶突然進帳逾千萬元，於是火速核發扣押命令凍結款項。林男得知後，竟哀求執行人員讓他分期繳納，不過由於他的存款顯足以一次清償，花蓮分署未准予分期，林男才願意繳清，成功追回罰鍰。據了解，這筆鉅款疑似來自房產交易所得，但林男本人不願透露。

花蓮分署提醒，農曆春節將近，尾牙與飲宴活動頻繁，酒駕案件執行專案已啟動。呼籲民眾切勿酒後駕車，以免害人害己，輕則面臨高額罰鍰，重則恐遭移送法辦。

