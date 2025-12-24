拒耶誕停火！俄無人機炸烏近半國土 烏役男翻山逃兵

俄羅斯過去一天再出動635架無人機炸烏，首都基輔地區民眾躲地鐵站避難。（圖／達志影像美聯社）

拒絕在耶誕節停火的俄羅斯，過去一天，又加碼對烏克蘭，派出高達600多架的無人機；不過烏克蘭也公布，用無人機摧毀俄軍反潛預警機的畫面。俄羅斯目前仍不惜動用絞肉機戰術，導致去年到今年傷亡人數，高達40萬人，砲灰卻多是少數族群。烏克蘭同樣面臨逃兵問題，越來越多役男，冒險翻山偷渡羅馬尼亞，卻不幸死於山難。

俄羅斯近日再次拒絕耶誕節停火，並對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，單日派出超過635架無人機，創下12月以來第二高紀錄。與此同時，烏克蘭公布了使用無人機成功摧毀一架價值約7億台幣的俄軍反潛預警機（IL-38N）的畫面。英國國防情報局報告顯示，俄軍2024至2025年死傷人數可能突破40萬人，其中前線砲灰多為少數民族，而俄羅斯高官親戚參戰比例僅約1%。另一方面，烏克蘭也面臨嚴重的逃兵問題，許多役男冒險翻越喀爾巴阡山脈偷渡至羅馬尼亞，部分人因此喪命。

烏克蘭首次揭露，他們為了打擊俄軍潛艦，搶先摧毀了一架俄羅斯反潛預警機，使俄軍無法在海上進行偵測。然而，俄羅斯於12月23日對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，基輔地區居民Tetiana Yaroshenko表示，她在公寓中聽到有東西飛過，飛得很近，隨即看見一道亮光。這波攻擊不僅涵蓋烏克蘭大半區域，還明顯瞄準西半部的能源設施，顯示俄羅斯以行動拒絕耶誕節期間停火。

烏東戰場戰況越發激烈，烏克蘭軍隊正努力嘗試打退波克羅夫斯克（Pokrovsk）的俄軍。烏克蘭Skelya團士兵透露，他們近期首次實戰運用美國製造的艾布蘭坦克車（Abrams），任務是封鎖路線並將突擊小組運送進波克羅夫斯克一處定居點，沿途有掃雷車協助清除地雷。他們表示，當步兵挺進時，艾布蘭坦克確實提供良好的掩護效果，唯一缺點是彈藥消耗太快。烏克蘭Skelya團士兵強調，敵人完全沒料到他們會直接進入需要清剿並固守的建築物附近。

根據英國國防情報局最新報告，2024至2025年俄軍死傷人數恐突破40萬人，然而前線砲灰明顯存在種族不均衡現象，多為少數民族，而俄羅斯高官親戚投入戰場的比例僅約1%。烏克蘭同樣面臨逃兵問題，CNN報導指出，持續有烏克蘭男性選擇冒險攀登喀爾巴阡山脈偷渡至羅馬尼亞，有些人因此喪命。山區搜救隊總指揮Dan Benga表示，這些人沒有相關知識、經驗和專業裝備，而在這樣的山區需要專業裝備才能活命。

CNN首席國際特派Clarissa Ward指出，每週仍有多達100名烏克蘭人嘗試翻越這些陡峭的山脈。這種現象不僅讓山區救難人員疲於奔命，更已造成至少29名烏克蘭男子在翻山渡河後死亡。一名成功抵達終點的烏克蘭男子Dima因凍傷壞死的腳趾被迫截肢，他描述在零下20度的環境中沒有食物和水，周遭只有白雪。網路上甚至有人提供協助偷渡服務，前往摩爾多瓦要價9000歐元，到羅馬尼亞則需12000歐元。一名非法越境協助者Artem聲稱已救援超過600人，認為自己在幫助那些只想活下去的人。

儘管面臨這些挑戰，仍有烏克蘭人選擇堅守家園。烏克蘭總統澤倫斯基特別前往哈爾科夫，表揚在庫皮揚斯克（Kupiansk）成功打退敵人的烏軍士兵，展現出烏克蘭人民不屈不撓的精神。

