拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」

美國總統川普談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。（白宮提供）

在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。

《路透社》報導，川普雖然客氣地形容巴勒維「人很和善」，卻隨即公開質疑這位末代沙皇之子是否具備足夠的政治號召力。他直言不諱地表示，自己完全不確定巴勒維是否能在伊朗國內獲得廣泛支持，更不知道伊朗人民是否真的願意接受其領導。對川普而言，巴勒維目前僅是一個「外在的聲音」，而他更在意的顯然是德黑蘭政權內部崩潰的可能性，而非急於扶植一位遠離故土數十年的繼承者。

廣告 廣告

與此同時，中東前線正籠罩在戰爭一觸即發的陰霾中。儘管川普在專訪中維持著一種「觀望」的姿態，宣稱會持續監控局勢發展，但西方軍事專家的情報卻勾勒出一幅截然不同的備戰圖像。

多位軍事消息人士透露，當前所有的軍事信號都指向美軍正處於攻擊的臨界點，行動可能在短短24小時內展開。這種「表面觀望、暗中布陣」的做法，被解讀為川普典型的「不可預測性」戰略，旨在讓對手在高度壓力下自亂陣腳。

目前的局勢顯示，美國與盟邦正緊鑼密鼓地調整部署，卡達烏代德基地等關鍵據點已傳出人員撤離，這通常是發動打擊前的預防性動作。然而，伊朗方面也不甘示弱，德黑蘭已透過外交管道向沙烏地阿拉伯、土耳其等鄰國發出強硬警告，聲稱一旦美國發動突襲，所有境內託管美軍基地的國家都將面臨毀滅性的回擊。這種相互叫陣的態勢，讓波斯灣局勢進入了自1979年伊斯蘭革命以來最危險的時刻。

對於伊朗抗議者來說，川普曾提過的「援助正在路上」究竟是指外交聲援，還是那枚傳聞中即將落下的軍事重錘，答案可能在未來幾小時內就揭曉。

更多鏡週刊報導

劉容嘉分手「億級企業家男友」 談舊愛黃立成幣圈慘賠：50歲該保養一下了

鄭麗君再赴美磋商實體關稅！會後宣布共識內容 行政院曝4項目標

F-16V失聯逾1週重大進展！空軍取得戰機水下精準定位 深海打撈成關鍵