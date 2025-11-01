拒與加拿大重啟談判 川普：儘管卡尼已為「雷根廣告」致歉
國際中心／程正邦報導
政治廣告成導火線：美加貿易談判遭總統「喊卡」
美加之間的貿易僵局因一支充滿政治諷刺意味的廣告再度惡化。美國總統川普（Donald Trump）於美東時間10月31日明確表示，美國將不會重啟與加拿大方面的貿易談判，儘管他證實加拿大總理卡尼（Mark Carney）已就該廣告向他道歉。
這支引發軒然大波的廣告，是由加拿大安大略省政府製作，並在美國境內播放。廣告引用了前美國總統、共和黨的代表性人物雷根（Ronald Reagan）的發言，內容警告對外國商品徵收關稅將引發貿易戰，導致經濟災難與工作崗位流失。由於雷根生前以支持自由市場與自由貿易著稱，這則廣告被外界普遍解讀為在暗諷川普政府的保護主義關稅政策。
川普怒批「虛假」廣告，加碼10%關稅懲罰
據《路透社》報導，川普對這支廣告表現出極度不滿，他認為廣告內容是「虛假的」且旨在「惡意誤導」美國民眾。他表示：「我很喜歡他（卡尼）這個人，但他們做的事情是錯的。他為那支廣告向我道歉，因為那是虛假的廣告。」
由於這支廣告的播放，川普已於上週宣布取消兩國原定的貿易談判，並進一步宣布將對加拿大輸美商品額外加徵10%的關稅，使得美加之間的貿易緊張關係急遽升溫。
加拿大總理致歉降溫，但談判之路仍難行
面對美國的強硬態度與新增關稅的衝擊，加拿大方面採取了退讓姿態。儘管該廣告是由安大略省政府在省長道格·福特（Doug Ford）主導下製作，但總理卡尼仍選擇親自向川普致歉。
卡尼在韓國慶州出席亞太經合會（APEC）受訪時，證實了此事：「我確實已向（川普）總統道歉。總統感到被冒犯。」他也透露，貿易談判將等到美國「準備好」時再重啟。
事實上，安大略省長福特在風波初期還曾堅持拒絕道歉，並坦言廣告目的就是「借用雷根的話，透過美國主流媒體傳遞訊息」。不過，在壓力之下，福特已暫停該廣告的播放，希望能為雙邊談判創造條件。
背景分析：扭曲雷根原意？美加貿易的深層矛盾
爭議的核心在於廣告對雷根演說的引用是否公允。廣告方的主張引用雷根廣播談話片段，是強調「貿易壁壘終將傷害每一位美國勞工與消費者」。白宮與雷根基金會則反駁，該段演說實際上發表於雷根對日本半導體徵收新關稅之後，雷根原意是為該措施辯護，強調採取關稅是為了捍衛公平競爭、作為「不得已才會採取的手段」，並非單純的反關稅。
無論事實真相如何，這場因一支政治廣告引發的貿易風波，不僅導致談判中斷、關稅加碼，也凸顯了川普政府將國內政治與貿易政策高度連結的強勢作風，以及美加這兩個緊密鄰國之間潛藏已久的貿易保護主義矛盾。
