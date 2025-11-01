拒與加拿大重啟貿易談判！川普：卡尼已就「雷根廣告」向我致歉

加拿大總理卡尼（左）、美國總統川普（右）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間10月31日表示，美國與加拿大將不會重啟貿易談判，不過加拿大總理卡尼（Mark Carney）已向他，就安大略省（Ontario）1支借前美國總統雷根（Ronald Reagan）的發言，來諷刺川普關稅政策的廣告而致歉，該廣告內容稱關稅將引發經濟災難。

據《路透社》報導，川普表示：「我很喜歡他（卡尼），但他們做的事情是錯的。他為那支廣告向我道歉，因為那是虛假的廣告。」對此，卡尼並未立即回應媒體的置評請求。

廣告 廣告

川普上週因該廣告而取消2國的貿易談判，並宣布將對加拿大輸美商品再調升10%的關稅。這支由安大略省政府製作的廣告引用了共和黨象徵性人物雷根的發言，批評了對外國商品徵收關稅，只會導致貿易戰與工作崗位的流失，被川普認為是在暗諷他的關稅政策。據悉，雷根本人以支持自由市場與自由貿易著稱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿婚內出軌王子遭「全網性羞辱」 她逆風喊話：能不能就事論事？

王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來