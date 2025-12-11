拒與「925萬顆電池」為鄰！豐原里民抗議：儲能滾出去

盛日儲能公司計畫在台中市豐原翁社里興建大型儲能場，自救會11日集結在市議會前拉白布條抗議，要求「全案撤回、儲能滾出去！」（陳淑娥攝）

盛日儲能公司計畫在台中市豐原翁社里興建大型儲能場，當地居民憂心爆炸、毒氣與火災威脅生命財產，自救會11日集結在市議會前拉白布條抗議，要求「全案撤回、儲能滾出去！」盛日儲能說明，本案在甲種工業區設置，經台電並聯審查通過，將持續居民溝通。

自救會繼12月5日前往市政府前陳抗後，今轉赴市議會前重申訴求，不滿盛日儲能於豐原翁社里以「工廠附屬設施」名義，規畫在住宅密集區旁設置高達108個儲能貨櫃、925萬顆鋰電池、總功率達1億瓦等級（100MW）的大型儲能場，希望議員們協調將開發案退回。

自救會向市議會代表及當地市議員陳清龍遞交陳情函，提出3大訴求。（陳淑娥攝）

翁社里里長吳安修表示，台灣儲能場申設審查程序缺乏在地居民參與，在地居民的權益保障及補償無法在申設程序上進行；又因中央政府認定儲能廠沒有太大問題而不進行環評，乃至於到施工階段居民才知道要興建儲能廠，自救會要求應退回此儲能開發案，修正補強相關法規制度再進行申設流程。

自救會居民代表張勝業指出，現行法令不完善讓儲能廠商大開後門、便宜行事，離譜的是，主管機關經濟部能源署居然沒派員會同里長和翁社里里民實地考察樣態評估，完全漠視在地居民的居住正義，另廠商說辦了5次說明會，但里民每次都強烈表達不同意設廠，但依然蠻橫進場設置。

自救會向市議會代表及當地市議員陳清龍遞交陳情函，提出3大訴求，包括立即停止儲能場設置、要求台中市政府啟動風險評估和公開設明會、請台中市政府要求中央提出替代方案。陳清龍表示，收下陳情函後將協調居民與業者，在法規上、現場實際操作上取得居民訴求受到尊重，廠商依法依規權益也受到保障，尋求多贏。

盛日儲能表示，本案基地為「甲種工業用地」，其設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規、主管機關審查要求及國際安全標準規畫，經台電並聯審查通過。

盛日儲能說明，本案採24小時專業人員駐場監控，並且以攝氏25度恆溫、24小時吹冷氣，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，已通過UL9540A 國際防延燒測試認證，安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備；本案已5次公開說明會及1次實地參訪，也有多名民代出席關心，將持續與居民溝通。

