拒被白宮情勒！美國石油巨頭公開打槍川普，稱現在的「委內瑞拉沒有投資價值」

美國總統川普（Donald Trump）在發動軍事行動，成功逮捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro），並對外宣稱、華府如今已實質掌控委內瑞拉龐大天然資源後，隨即在白宮召集各大能源巨頭，嘗試「說服」企業向委國投入至少1000億美元（約新台幣3.16兆元），提升產量壓低美國油價，同時真正掌握該國豐富能源礦產。

《金融時報》（FT）報導卻指出，與會者之一、美國能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）對此說法似乎完全不感興趣，甚至直接告訴川普，假如沒有「重大改變」、委內瑞拉仍不具投資價值；此番表態等同於公開反駁川普的鉅額投資喊話。

曾是委內瑞拉「受害外商」之一

身為美國最大石油公司，埃克森美孚執行長達倫・伍茲（Darren Woods）在白宮能源高層會議上，對委內瑞拉投資前景表達高度懷疑。伍茲表示，「如果我們檢視目前委內瑞拉的法律與商業架構，在現階段、它是不具投資價值的，必須對商業制度進行重大改革、重建法律體系，還必須有長期且可持續的投資保障，同時也必須修改該國的碳氫化合物（石油與天然氣）法律。」

事實上，只要回顧歷史，不難理解埃克森美孚為什麼如此排斥委內瑞拉。因為早在1940年代就進入委內瑞拉能源市場的他們，公司在當地的資產和重要設備，曾兩度遭遇國有化被強制沒收，其中就和委內瑞拉前強人總統查維茲（Hugo Chavez）有關。

川普長期盟友、Continental Resources創辦人哈洛德・漢姆（Harold Hamm）。（美聯社）

雖然委內瑞拉蘊藏豐富能源，但參考過往歷史，在得到來自華府的法律、財務與安全保障之前，大型石油巨擘對此刻就得做出大規模資本承諾，其態度極度謹慎且保守。

但川普似乎完全不理會反對意見，他對在場產業高層表示，自己將決定哪些公司可以進入委內瑞拉市場，並要求企業盡快做出表態。「如果你們不想去，直接告訴我，因為包含今天不在現場的、還有至少25家企業願意取代你們。」

事實上，除了埃克森美孚立場較為強硬，其他與會的石油高層，似乎都選擇順著川普的提議，暗示短期內可能有部分資金流入。

美國境內雪佛龍的加油站。（美聯社）

跨國能源廠雪佛龍（Chevron）表示，現有產能為每日生產約24萬桶，最快可在18至24個月內，擴大產量50%。殼牌（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）則表示，只要美國政府提供制裁豁免，殼牌願意提出數十億美元的投資計畫，「我們已做好一切準備。」

西班牙能源公司Repsol表示，未來2至3年內、可將產量提高至每日15萬桶以上，是目前三倍。義大利埃尼（Eni）指出，其在委內瑞拉擁有40億桶儲量，並已準備擴大投資，當地約有500名員工。眼看各大對手不斷給出糖果，在川普追問下，伍茲表示，埃克森美孚會在數週內派遣技術團隊前往委內瑞拉評估。

會場上唯一堅持不給承諾，只有川普長期盟友、Continental Resources創辦人哈洛德・漢姆（Harold Hamm），儘管他形容、委內瑞拉的石油儲量是「真正的寶石」，但他在被川普詢問是否會投入資金時，漢姆拒絕給出正面答覆。

哈佛大學教授、地緣政治與能源專家梅根（Meghan O’Sullivan）指出，「在委內瑞拉進行政府所期待的那種大型投資，法律、政治與地緣政治風險都非常高。」

而且，在委內瑞拉過去歷史上，曾發生過企業財產被強制沒收，而川普雖積極勸說企業大舉投資，可他卻似乎不願對補償或財務保證做出重大讓步。他對曾因國有化損失120億美元（約新台幣3893億元）的康菲石油（ConocoPhillips）執行長萊恩・蘭斯（Ryan Lance）表示，「過去的損失不再談，那是不同總統時期發生的事。接下來你們會賺很多錢，但我們不會回頭看。」

委內瑞拉當地一處石油開採設施。（美聯社）

除了不回溯給補償，川普對於財務保障也非常排斥，至於委內瑞拉地面安全，總統則暗示、該國地面安全將由委內瑞拉政府負責、與美軍無關，「我認為委內瑞拉人民會給你們非常好的安全保障。」

至於市場又怎麼看？投資專家索萊（Carlos Solé）指出，目前委內瑞拉的困境，在於整體局勢尚未穩定，仍存在物流與政治挑戰。而且企業在行動前，還需要取得美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的許可或制裁豁免。

另一位駐點委內瑞拉的主管奧雷利奧（Aurelio Fernandez-Concheso）則表示，他近期接到大量來自石油、運輸與保險業客戶的諮詢，但市場普遍對該國未來發展仍「高度謹慎」。

「打電話諮詢是一回事，真正開支票、把錢投進這個國家，又是另一回事。」

