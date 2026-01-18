拒讓孕婦轉任地勤！華航挨告性別歧視 遭裁罰30萬元確定

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄一名張姓空服員自1998年起任職中華航空，2020年7月因懷孕申請轉任地勤，卻遭公司拒絕，被迫辦理「留職停薪」。張女產後復職後，又因訓練延宕未能恢復飛行勤務，導致飛行加給中斷，認為公司構成性別歧視，遂提起訴訟。

高雄高分院一、二審均認定華航處置不當，判決須賠償張女留職停薪期間的基本工資與獎金，合計45萬5664元，全案已定讞。另方面，高雄市勞工局也認定華航拒絕孕婦轉任地勤，且復職後未即恢復相關待遇，已損及員工作權，依法裁罰32萬元。

華航不服裁罰提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後認定，華航拒絕孕婦轉任地勤的行為，已構成性別歧視，裁罰30萬元有其正當性；至於張女復職後須完成飛安訓練才能復飛，法院認為屬合理程序，非刻意刁難，撤銷其中2萬元罰鍰。

法院指出，華航內規雖載明有提供職缺的義務，但疫情期間卻僅針對懷孕員工限制其工作選擇權，使張女長達18個月處於無薪狀態，已構成差別待遇。判決也強調，即便面臨疫情或經營壓力，企業仍不得以孕婦身分作為不利處置的理由，對企業落實性別平權與保障勞工權益具有警示意義。

