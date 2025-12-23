拒讓恐懼擴散 蔣萬安定調「1219嫌犯」：不希望他名字被記住

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

北捷日前發生嚴重隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度不安。台北市長蔣萬安今（23）日主持市政會議時強調，不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，僅以「1219的嫌犯」稱之，「不論嫌犯是出於什麼樣的動機犯下這一次的隨機殺人案，他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞」，市府會全力守住城市安全與市民心理防線。

蔣萬安僅以「1219的嫌犯」稱之，表示不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名。（圖／市府提供）

蔣萬安回顧，在2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，一場造成49人死亡的慘劇，當時的總理阿德恩就拒絕在記者會中提到槍手的名字，強調自己不願意讓槍手因為恐怖的罪行獲得任何名聲。蔣表示非常認同當年阿德恩總理的做法。

蔣萬安今主持市政會議時強調，「不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的，也希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。不論嫌犯是出於什麼樣的動機犯下這一次的隨機殺人案，他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞。臺北市政府一定會努力讓臺北市繼續是一個讓大家能夠安全生活的城市。」

最後，蔣萬安表示，針對這一次事件，將代表全體市民向第一線執勤的警察同仁表達最深的感謝與敬意。他指出，警方在高度風險的情況下，仍全力突破困難、追查嫌犯並即時投入救援行動，守護市民安全，其專業判斷與勇氣，市府與社會大眾都看在眼裡。事後社會上有各種討論，「我理解，些人從上帝視角批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，我對這些批評不予置評。」

他也再次向第一線警消醫護人員與見義勇為的市民表達最高敬意，並表示市府會全力支持第一線同仁的專業判斷，同時照顧其身心狀態，確保每位同仁在完成任務後，都能獲得必要的支持與陪伴。

