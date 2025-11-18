拒買「空氣」坪！ 虛坪改革將上路 遭批無配套

針對虛坪改革，民眾黨18日舉行公聽會。（圖／TVBS）

虛坪改革中最受矚目的變革之一是停車位私有化，未來沒有購買車位的住戶將不需負擔車道產權。對此，北大不動產與城鄉環境系教授黃健彰質疑，沒有購車位者無償通行的法源依據為何。畢竟使用者付費的道理大家都懂，但車道對許多社區來說是共用空間的必經之路，內政部宣稱可無償通行，是否對買車位的人不公平值得商榷。輔大法律學院教授陳重見也認為無償通行有疑慮，他認為內政部的規劃似乎是在懲罰購買車位的人。

另一項爭議在於管委會空間的上限規定。新制擬規定管委會空間不得超過總容積的1%，此舉遭到建商強烈反對。不動產代銷經濟商業同業公會全國聯合會秘書長歐陽明強調，公設的設置關係著消防安全、防災及居住品質，不能因為它不常使用或不是專用就被認定為無效設施。不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長于俊明則表示，在小宅時代，若限制管委會空間僅能佔總容積的1%，等同迫使住戶只能侷限在自己的小格子裡，缺乏與鄰里互動的空間。

對於業者的疑慮，內政部國土署建管組長陳威成回應表示，管委會空間的主要目的是提供管理委員會日常開會的場所，若僅為此目的，空間不需要太大。他承諾內政部將繼續與各方溝通，調整管委會空間上限的規定。從目前情況看來，在明年新制正式上路前，內政部仍將持續進行滾動調整，以回應各界疑慮。

