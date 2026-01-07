拒賠 3.3 億賭金！川普抓走馬杜洛，Polymarket 竟判定「沒佔領就不算入侵」賭客氣炸

美軍大動作突襲委內瑞拉、抓走總統馬杜洛，到底算不算「入侵」（invade）？對市場預測平台 Polymarket 上的賭客來說，這是一個價值 1,050 萬美元（約新台幣 3.3 億元）的大問題。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，儘管美軍特種部隊已在卡拉卡斯執行任務，Polymarket 卻判定此行動「不構成入侵」，拒絕結算押注「美國入侵委內瑞拉」的合約，引爆大批賭客怒火。與此同時，那位加碼押注馬杜洛下台而大賺 41 萬美元（約新台幣1,292萬元）的神祕交易員，竟在這場混亂的定義戰中再次精準獲利。

莊家說了算？平台：沒佔領領土就不算入侵

市場預測平台 Polymarket 在網站規則中載明，只有當美國在三個指定日期之一前「發動軍事攻勢，旨在建立對委內瑞拉任何部分的控制權」時，才會將「美國是否會入侵委內瑞拉⋯⋯？」的合約判定為「是」。網站補充道：「該市場的決策來源將基於可信來源的共識。」目前這份合約的押注金額超過 1,050 萬美元（約新台幣 3.3 億元），大部分押在「1 月 31 日」作為截止日期，其餘則為 3 月和 12 月作為截止日期。

雖然川普在抓捕馬杜洛後，公開表示美國將「暫時接管」委內瑞拉，並由現存政權的領導人負責執行政策。但平台方認定，目前的行動並未實質佔領領土。因此，即便另一份「美軍在⋯⋯之前是否進入委內瑞拉」的合約已判定為「是」，這份關於「入侵」的合約並未被 Polymarket 結算。

一些押注數萬美元賭美國入侵的用戶，紛紛湧入 Polymarket 的評論區發洩不滿。憤怒的用戶 Skinner 痛批：「Polymarket 已經淪為純粹的獨斷專行，文字被隨意重新定義，脫離了任何公認的含義，事實完全被忽視。軍事入侵、綁架國家元首以及接管一個國家竟然不被歸類為入侵，這簡直是荒謬至極。」

Polymarket 沒有立即回應置評請求。像 Polymarket 這樣的預測平台通常不會在自己的市場中進行押注，而是扮演中介角色，撮合多頭（Long，覺得會發生的人）和空頭（Short，覺得不會發生的人）並裁定事件結果，在此過程中收取費用。

神祕客「精準加碼」爽賺千萬

這場風波讓外界再次聚焦於那位疑似擁有內線消息的「神祕交易員」。這個於 12 月 26 日才創建的匿名帳戶，在川普行動前幾天，針對美國在委內瑞拉行動相關的問題進行了一系列押注，甚至川普下令開炸前 5 小時「加碼」，用大約 3.4 萬美元（約新台幣 107 萬元）的本金一夜獲利近 41 萬美元（約新台幣1,292萬元）。

《華爾街日報》整理神秘客的「押注時間線」 12 月 27 日，首次下注，投入 96 美元押注美國入侵委內瑞拉。 12 月 31 日至 1 月 2 日，追加數千美元，押注美國發動襲擊及馬杜洛失勢。 1 月 2 日，晚 8:38 至 9:58：在最後的連續押注中，投入超過 2 萬美元（約新台幣 63 萬元）押注馬杜洛倒台。 1 月 2 日，晚 10:46：川普總統下令軍方發動打擊。 1 月 3 日，凌晨 1:00：爆炸聲撼動卡拉卡斯。 1 月 3 日，早8:41：交易員開始兌現賭注，獲利近 41 萬美元（約新台幣1,292萬元） （皆為美東時間）

這位神秘客甚至連充滿爭議的「入侵」賭盤也沒放過。 數據顯示，該帳戶在 1 月 1 日以 6 美分買入「入侵」合約，並在突襲發生後、市場陷入「到底算不算入侵」的混亂時，以 18 美分的賣出，在價格回落至 5 美分前，鎖定了 200% 的獲利。

監管出手：這不是賭博，是內線交易

這起爭議重燃了人們對交易員利用資訊優勢不公平獲利的擔憂。2025 年也曾發生類似事件，一名交易員成功押中了諾貝爾和平獎得主。委內瑞拉合約的押注時機似乎表明，這名神祕交易員事先知曉軍事行動。

這也引發了美國國會的關注。國會議員托雷斯（Ritchie Torres）本週已提案立法，禁止內部人士「參與涉及預測市場合約的涵蓋交易」。畢竟，當戰爭成為賭盤，擁有劇本的人將是唯一的贏家。

