拒賴清德茶敘後現身游錫堃新書會 韓國瑜致詞耐人尋味

婉拒賴清德卻出席游錫堃新書會 韓國瑜：代表他對3位前院長發自內心的尊敬。曾薏蘋攝

立法院長韓國瑜日前婉拒賴清德總統茶敘，韓今出席前立法院長游錫堃今舉辦新書發表會前受訪，僅以「謝謝」回應，不過他在會中致詞時卻暗酸，聽說有幾位前任院長全部都會現身，「雖然總統請我茶敘我沒有去，但是今天我一定要來」；「代表我對王金平院長、蘇嘉全院長，還有游錫堃院長發自內心的尊敬，大家說對不對？」

游錫堃今天舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會，前立法院長、現任臺灣日本關係協會會長蘇嘉全致詞時表示，今天新書發表會，大概他離開立法院後，第一次碩果僅存的4位院長都在這裡；過去幾位前院長3個月聚會一次，立法院長韓國瑜上任後從未接受邀請，「我們的茶敘不帶政治任何的意涵，所以我覺得台灣的政治王院長、游院長跟我，過去七八年常在一，彼此之間的誤會就會降低，就會減少，所以我們樂於在未來跟韓院長、王院長、游院長可以一起吟詩作對」。

蘇嘉全致詞時指出，今天的主角（游錫堃）剛才在台上吟詩，實在嘆為觀止，「我覺得你走錯行業」；這次大概是他離開立法院後，第一次碩果僅存的4位院長都在這裡。

他說，剛才王金平院長有講，過去過去他們幾個院長3個月會聚一次，不過韓院長上來之後，從來沒有接受過邀請。說到此，韓還站起來趕緊鞠躬。

蘇嘉全說，他們茶敘不帶政治任何的意涵，所以他覺得，「台灣的政治像王院長、游院長跟我，過去七、八年，我們常在一起，彼此之間的誤會就會降低，就會減少，所以我們樂於在未來跟韓院長、王院長、游院長可以一起吟詩作對」。

蘇嘉全提到游錫堃的新書指出，剛才院長特別提到這裡面有台灣的歷史，當它的骨架，裡面的過程有血有肉，最終找到靈魂，所以這一本不是書法集而已，它是1個歷史、歷史故事，不只是歷史故事，是台灣民主化過程。

他還提到，書法不只在中國台灣，甚至於在日本，他常到日本，看到日本的政治人物、企業界大老闆，每ㄧ個書法都寫得非常好，包括岸信介、安倍都寫得非常精采，就是利用書法培養個人面對事情，要怎麼樣冷靜的對待，是訓練自己最好的方式。

他還說，游院長過去是他的長官，在行政院當院長的時候，他是內政部長，那比游早一點到立法院，「我當院長（立法院）的時候是早游院長一屆，所以他見到我都叫我『先輩（せんぱい ／ senpai）指前輩』，我都非常不好意思」，「院長是我的長官，ㄧ日長官終生長官」，今天非常高興能夠來這裡跟大家見面，希望未來還有跟大家聚會的機會，「尤其是我們4位院長」。

