拒赴中交流遭國台辦反咬「沒出息」 王世堅高EQ反擊：這個月被叫習慣了

王世堅日前表示自己會是最後踏上中國的台灣人挨批，今反嗆國台辦睜眼說瞎話。（圖／袁維駿攝）

日前有中國網友整理民進黨立委王世堅過去質詢金句改編歌曲《沒出息》爆紅，但王日前被問到是否去中國交流時，直言自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」，遭國台辦反嗆「沒出息」。對此，王今天（3日）受訪時回擊，國台辦睜眼說瞎話，這首歌曲本來是好事一樁，接著高EQ表示，這個月他被稱沒出息其實也習慣了。

民進黨立委王世堅下午出席中常會前接受媒體聯訪，對於國台辦嗆聲「沒出息」，王表示，國台辦睜眼說瞎話，他講自己個人看法，《沒出息》這首歌曲是兩岸民眾之間，很巧妙尋找彼此共同人生感觸，本來是好事一樁，為兩岸人民在苦悶生活工作當中，有點小樂趣、小詼諧的反思，跟官方沒有任何關係，台灣政府沒有提半個字，國台辦為什麼要特別敏感這件事？莫名其妙。

王世堅指出，是對岸先捏造AI做新聞畫面，說他到中國悄悄訪問，根本造假，他的政治主張大家都很清楚，為何自己說事最後一位踏上中國領土的人，因為國家跟國家之間大家都要平等往來，中華人民共和國人民可以持護照來台灣，同樣台灣是不是可以持護照去中國才對，但偏偏他們要求用台胞證，「這一點是我完全沒辦法接受的」。

王世堅認為，幾十年來已經有那麼多國人同胞到中國去工作投資，他們是礙於事實不得不持台胞證去，大家有各自的選擇，自己只是講自己的看法，「要平等對待我們的國家，我們才可以交朋友才可以去嘛」，自己不只沒去中國，連美國都不去，「我30年沒去美國了」，因為在他看來美國對台不平等，入境簽證都拿到了，海關還問東問西，「好像怕我們台灣去他們那邊跳機」。

王世堅接著說，對台平等的國家，像日本就對台以禮相待，日本不只對台灣好，對比較弱小的東南亞國家也很好，日本平等對待全世界200個國家，所以大家最喜歡去日本觀光；至於中國罵他沒出息「莫名其妙」，睜眼說瞎話，其實這個月被稱沒出息其實也習慣了。



