拒赴南韓出差被讚勇敢！她揭韓國民眾寫信力挺：我們對李在明親中也很反感

韓國在電子入境卡系統把台灣列為「中國（台灣）」，反紫光成員許美華近日在臉書透露，在半導體工作的友人因此拒絕去韓國出差，不僅客戶表示理解，甚至客戶友人私下寫email表示，他對總統李在明親中態度同樣反感，認為這名半導體友人很勇敢，支持台灣的立場，令許美華覺得感動。

許美華9日在臉書發文，表示友人是半導體業界的高階主管，跟韓國幾家大客戶高層都有長久情誼。最近他又需要去韓國出差，但因為韓國在電子入境卡系統把台灣列為「中國（台灣）」，他感到不滿，決定不去韓國表示抗議，而且直白的跟韓國客戶說了這個理由。

結果，韓國客戶不但沒有不滿，還表示理解，也對自己政府的粗暴魯莽表示不好意思。更沒想到的是，幾天之後，他的email意外收到韓國客戶友人J，私下傳來一封很長、用字很溫暖的英文信，對他表示敬意和感謝。

J告訴他，輾轉得知他最近不來韓國的理由，覺得他很勇敢，想表達J自己支持台灣的立場，還有對韓國總統李在明親中態度的反感。

這位J先生說，其實韓國社會對左傾親中的李在明政府非常不滿，每個週末都有許多民眾持續集結上街抗議。J自己每個週末也都會去參與，人真的很多，只是媒體報導都被壓制淡化，而且抗議行動一直被李在明政府抹黑造謠。

J還說，為了避免每個週末的集結行動被李在明政府扭曲攻擊，抗議群眾非常謹慎小心，持續提醒彼此，現場一定要維持和平理性，不能跟警察或反對方爆發肢體衝突，以免落入陷阱。

友人告訴她，這位J先生跟很多韓國那一輩人一樣，年輕時就關注參與社會議題，光州事件是他們共同的傷痕，所以他對台灣民主化的歷史進程很有同理心。

許美華說，這封信令半導體業界高階主管友人很驚訝、感動，也感慨表示，韓國面對的北韓領導人金正恩是個瘋子政權，我們面對的是強大更多的流氓惡棍，不知道是韓國比較危險、還是我們？

而半導體業界高階主管友人回給J一封長信，最後提到「台灣是我的家，為了這個美好島嶼更好的未來，我不會停止奮戰，我相信你對韓國也是這樣的心情，如果這樣有安慰到你的話，我相信善良終將戰勝邪惡，在那之前，我們就是要抱持信念，把自己致力於這場跟邪惡的奮戰中。」

許美華說，她聽完後莫名覺得感動，謝謝不認識的韓國朋友J，也請每個週末在街頭集結的韓國公民加油，更怒批李在明親中舔共、踩台灣討好中國，強調在韓國沒有把「中國台灣」改回來之前，她也不會去韓國，無論是商務或旅遊。

