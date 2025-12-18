拒赴立院專報 潘孟安提往例非單一政黨主張

▲潘孟安婉拒赴立院進行專報，提及過去前總統馬英九任內也婉拒4次，證明非單一政黨之主張。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》讓朝野炸鍋，對此立法院司法法制委員會召委翁曉玲增列今（18）日議程，要求總統府秘書長潘孟安專報不副署、不公布施行相關法律責任追究並備詢。總統府昨日表示依《憲法增修條文》規定不會出席，潘孟安今特別發文說明，秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重，過去前總統陳水扁、馬英九與蔡英文任內共婉拒24次，證明非單一政黨之主張。

潘孟安婉拒出席立法院司法法制委員會專報，特別發文向國人說明，依照憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安表示，過去前總統蔡英文執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九前總統期間4次、陳水扁前總統時期15次，當時政府均基於《憲法》規定與對責任政治認知予以婉拒。這證明了「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安強調，總統身為憲法守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守《憲法》規範界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。

