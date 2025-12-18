拒赴立院專案報告 潘孟安：非單一政黨之主張

立法院司法及法制委員會要求總統府秘書長潘孟安今（18）日赴立院列席報告，但潘孟安拒絕出席。對此，潘孟安在臉書公開說明拒絕出席的理由。

總統府秘書長潘孟安。（圖／總統府）

潘孟安表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長不進行專案報告的做法，目的是保障行政與立法體系間的相互尊重。他指出，無論政黨輪替與否，歷任政府均遵循此一慣例。

潘孟安指出，過去蔡英文總統執政時期，立法院曾5次函請總統府秘書長進行專案報告，馬英九總統期間4次，陳水扁總統時期15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治的認知予以婉拒。

潘孟安婉拒出席立法院邀請並備質詢。（圖／資料照）

潘孟安強調，這證明「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安進一步闡述，總統身為憲法守護者，首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。他表示，總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治的穩定與永續。

