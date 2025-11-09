拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門

娛樂中心／蔡佩伶報導

黃立成拒跟徐若瑄演床戲。（組合圖／翻攝自Threads、IG）

「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。

黃立成透露當年拍完《殺手歐陽盆栽》之後，戲劇邀約不斷，甚至一度還客串好萊塢的電影，讓黃立成對於自己逐漸充滿信心，於是拒演所有非男主角的戲劇邀請，就連徐若瑄找黃立成客串演床戲，他都為了堅持原則忍痛拒絕。

廣告 廣告

自此之後，再也沒人找過黃立成拍戲，如今15年過去，黃立成不禁笑說「還有沒有想看他演男主角」，似乎對於戲劇還有熱情，不少網友見狀也紛紛留言，「如果徐若瑄找我演床戲，哪還有什麼原則」、「大哥自己投資當男主角啊」。

黃立成透露曾透露曾放話拒演不是男主角的戲劇。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術

粿粿、王子美國同遊被指沒邊界感 大咖韓星脫口：會偷吃就是會偷吃

只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光

王宇婕洗衣機買太大無法進陽台「直接轉贈載貨司機」 自嘲：生活白癡

