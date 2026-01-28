社會中心／王毓珺 洪國凱 台北報導

喝醉酒應該乖乖搭車回家，千萬不要太衝動！昨天（27日）晚間，在台北市東區，有對兄弟檔看到一台小黃的客人下來，就不管不顧的直接上車，但運將因已經接了下一單拒載，這讓兄弟檔情緒失控，先是大聲叫囂、辱罵，還將司機拉下車痛毆，場面相當火爆。

客人一上車，小黃運將趕緊揮揮手，表示自己不載客，客人看似配合的下車，隨後卻是重重關上門，讓運將急得大喊小力一點，沒想到下一刻...

黑衣男子衝上前，對著運將就是猛烈出拳，從另一個角度，更是清楚看到，兩名黑衣男朝運將拳打腳踢，一度還打到大馬路上，嚇得後方車輛急踩剎車，情況險象環生。

兄弟檔酒後遭小黃拒載 竟爆走在街頭痛毆運將

拒載爆衝突！北市運將慘遭兄弟檔拖下車街頭圍毆（圖／民視新聞）





警方獲報迅速到場，將雙方分開，小黃運將一邊用紗布摀著頭，一邊滿臉痛苦指認，到底是誰打自己。

民視記者王毓珺：「事發地點就在東區統領廣場附近，這裡因為酒店林立，警方為了避免民眾喝醉酒後，鬧事起衝突，也都會加強巡邏查緝。」

事情發生在27號晚上6點多，台北市大安區忠孝東路四段上，當時陳姓運將載客到這裡下車，前科累累的戴姓兄弟檔直接上車，但是運將已經接了下一單就拒載，兄弟檔心生不滿大力關門，雙方爆發口角衝突，司機遭扯下車痛毆，造成頭部跟頸部挫傷。





兄弟檔酒後遭小黃拒載 竟爆走在街頭痛毆運將

拒載爆衝突！北市運將慘遭兄弟檔拖下車街頭圍毆（圖／民視新聞）





敦化南路派出所所長呂政隆：「依涉嫌傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」

兄弟檔酒後想搭車離開，卻因為一時衝動，理智線炸裂施暴，這下不僅無法回家休息，還得上警局，實在得不償失。

