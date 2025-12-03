拒載糾紛釀衝突？美而快董事還原爭執始末

【警政時報 林照東／綜合報導】上櫃公司美而快（5321）董事廖承豪，近日遭爆與計程車司機發生互毆衝突，引發外界高度關注。廖承豪 2 日面對媒體時，首先對自身不良示範公開致歉，但也澄清部分媒體內容「並非全部事實」，強調事件起因涉及司機拒載與言語衝突，他本人是在勸架過程中遭毆打受傷，目前已提出傷害告訴。

廖承豪臉部多處遭到毆傷。（圖/民眾提供）

事件起因：疑似拒載與言語衝突引爆衝突

廖承豪說明，事發當晚他與公司同仁共同搭乘 Uber 計程車，準備從 A 地前往另一地點，卻遭司機拒絕載送。就在同事下車時，司機突然大聲喊道：「關那麼大力幹嘛！」並立刻衝下車找人理論，使雙方爆發激烈爭執。

廖承豪指出，他當時上前試圖勸阻，卻反遭對方揮拳攻擊，導致臉部、雙手與左膝多處受傷，事後已依規提出傷害告訴、提供相關證據給警方。

廖承豪事後前往醫院驗傷、提告。（圖/民眾提供）

廖承豪：向社會致歉，但媒體報導並非全部事實

廖承豪在回應媒體時強調，自己因衝突事件占用司法及社會資源，「實在是非常不良示範」，對此深感後悔並向社會大眾致上最深歉意。

他也表示，目前案件仍在偵查階段，基於「偵查不公開原則」，暫時無法對細節進一步說明，但願意配合司法調查並承擔一切法律責任。

公司營運正常、不受個人事件影響

外界關注事件是否影響美而快集團。對此，廖承豪回應，此次事件屬於其個人行為，與美而快集團旗下所有公司的財務與業務營運毫無關聯，強調公司營運一切正常。他再次重申：「個人行為不當，但不影響公司營運，對於造成社會觀感不佳，我再次致歉。」

