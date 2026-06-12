拒還1.7億未擔保 吳乃仁遭管收

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民進黨大老吳乃仁因賤賣台糖土地案遭裁定管收。（本報資料照片）

民進黨大老吳乃仁擔任台糖董事長期間，因賤賣台糖土地給春龍公司，民事部分遭判賠台糖1.7億元本息，因吳乃仁未如期還款，台糖近日聲請管收，吳乃仁無正當理由不到，也未拘提到案，引起社會譁然。但吳乃仁11日上午卻自行前往台中地方法院接受訊問，法官認為他屢次不報告財產狀況，又被媒體拍到出入高檔餐廳、搭百萬名車，生活豪奢，裁定管收，解送台中看守所附設管收所。可抗告。

管收是一種限制人身自由的強制執行手段，與刑事案件的羈押不同。當債權人向法院聲請強制執行，仍查不到債務人財產，債務人卻故意脫產拒不清償時，法院可依《強制執行法》將債務人送進看守所附設的管收所進行管收，性質類似「拘留」，管收期限一次為3個月，得延長一次。

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換句話說，吳乃仁最長可管收6個月，但他只要在被管收期限內繳清欠款或提出足額擔保，即可結束管收，立即釋放，但管收期滿或因故釋放，被管收人雖可離開管收所，債務卻不會因此一筆勾銷，依然要還。

法律規定，管收只是一種促使還款手段，並非刑事處罰。因此被管收人在管收所內的伙食費、日用品費，依《管收條例》及各管收所規定，必須由被管收人本人負擔。

吳乃仁涉賤賣台糖土地賠償案，台糖多次聲請對債務人吳乃仁等人財產強制執行，但目前僅部分受償，期間吳乃仁被拍到出入高檔餐廳及搭乘百萬名車，台糖認他應履行義務卻不履行，向台中地院聲請管收，吳乃仁無正當理由不到庭說明，也沒提供相當擔保或遵期履行，因此台中地院囑託台北地院拘提，但拘提未到。

不過，吳乃仁透過委任律師表示願接受訊問，11日上午10時前往台中地院，辯稱住所地為子女所有，自己罹患疾病生活無法自理，住在子女家才未遵期到庭接受訊問，強調有協商意願。

法官審酌吳乃仁雖表達有協商意願，但並未提出具體清償債務內容，台糖代理人也表示「今日無法協商」，其財產強制執行確已不足抵償債權，考量屢次未依遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行，裁定管收。