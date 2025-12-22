拒都更絕不搬遷…男竟極端用「電鋸斬下自己頭」死守舊家

國際中心／綜合報導

英男拒搬家，竟以電鋸砍頭輕生亡。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

英國發生一起驚悚輕生案件。一名男子大衛·菲亞爾（David Fial，50歲）因拒絕搬離即將拆遷的住所，在與住房機構僵持多年後，竟於家中以電鋸斬斷自己頭顱身亡。驗屍官形容這是職業生涯見過「最離奇且令人髮指」的案件，認為死者試圖以此極端手段，對其認定「不公」的拆遷行政程序表達最後抗議。

根據綜合外媒報導，這起悲劇發生於比肖普斯托克（Bishopstoke）的一處1960年代興建的公寓，有精神病史的菲亞爾已在該處居住8年，因該建築被列入拆除計畫，其他住戶均已搬離，菲亞爾成為該棟77套公寓中唯一的留守者。儘管住房機構前後提出共11種安置住宿方案，但都被菲亞爾以「不公正」為由拒絕搬遷。

案發當天，菲亞爾的父母因聯繫不上兒子，擔心發生意外，進而報警尋求協助。當地警方獲報到場並破門後發現，客廳血跡斑斑，菲亞爾則倒臥在地，死因為電鋸導致的「頸部完全斷裂」、「電鋸造成的頸部傷口」。

驗屍調查指出，死者在案發前曾少量飲酒，並經過縝密準備，利用電鋸結束生命。副驗屍官西蒙·伯格（Simon Burge）表示，死者對搬遷持有「非理性的反對」，其極端的輕生方式，顯然是為了引起大眾對其處境的關注。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

