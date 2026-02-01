拒鍾小平、游淑慧站台？柯P：今天不講壞話

▲被問及將來是否替鍾小平、游淑慧站台，柯文哲回應今日為黃國昌競總開幕的日子，今天不講壞話。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲交保後日前辯論終結，法院將在3月26日進行宣判，而柯文哲近來動作頻頻，對於將來2026藍白合稱若行有餘力可以替國民黨站台，今（1）日出席黃國昌新北市長競總開幕，媒體追問站台是否排除議員鍾小平或游淑慧，柯文哲則回應稱，「今天是黃國昌競選總部開幕的日子，今天不講壞話」。

柯文哲過去身陷京華城案，鍾小平曾到地檢署告發柯文哲與前副市長彭振聲涉犯圖利罪，更屢次抨擊柯文哲；游淑慧同樣對京華城案發表看法，直指柯文哲與京華城容積獎勵脫不了關係。

廣告 廣告

對此柯文哲昨日受訪時表示，將來行有餘力可以替國民黨站台，媒體好奇追問是否排除鍾小平或游淑慧，柯文哲則回應，「今天是黃國昌競選總部開幕的日子，今天不講壞話」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

偷臭侯友宜？柯文哲：我當過市長8年、新北還是改變太慢

新北市長競總開幕 黃國昌：給我4年讓大家以新北為傲！

赴黃國昌新北競總！趙少康大讚新北市民之福 與川伯關係曝