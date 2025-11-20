拒門遭攻堅！桃園「喪屍煙彈工廠」曝光 通緝男藏家中煉毒還改槍

警攻堅破門驚見「喪屍煙彈工廠」改造手槍也被搜出。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市龜山區驚傳「地下煉毒工廠」，桃園市警局刑事警察大隊與龜山警分局偵查隊，於16日晚間執行查緝行動，前往一處民宅欲逮捕涉嫌多起刑案、身負通緝的28歲李姓男子。警方敲門表明身分後，李男卻死命拒開門，還疑似在屋內拖延時間，行為舉動相當反常，專案小組見情況緊急，立即依刑訴法逕行搜索，直接攻堅破門，成功將李男逮捕到案。

警方入屋後赫然發現，屋內堆滿毒品原料、化工溶劑與可疑器具，宛如一座小型「喪屍煙彈」製毒基地。現場查獲1把改造手槍、7顆子彈，以及俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯成品與原料，警方同時扣得15瓶約3.6公斤的依托咪酯煙油原液、2桶總重3.9公斤的不明液體原料、安非他命、分裝器具、化工香料及大量製毒器材，證物之多令人怵目驚心。

據了解，桃園市警局保安警察大隊日前查獲一起毒品案後，刑大循線透過手機鑑識與監視器追查其來源，逐步掌握毒品流向與槍械相關情資，隨即成立專案小組，警方原訂於17日持搜索票進行搜索，未料在監控期間發現李男疑似準備搬離住所、企圖逃亡，為防其脫逃，專案小組遂在16日晚間提前展開行動。

晚間9時許，警方確認李男躲在屋內卻拒不開門，研判他極有可能在拖延時間銷毀證物或準備逃逸，因此果斷攻堅。破門後，現場凌亂不堪，充斥化工味道，製毒器材與瓶瓶罐罐散落各處，警方第一時間將李男壓制上銬，避免其反抗或試圖破壞證據。

專案小組在偵訊後，於17日依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例中製造毒品等罪嫌，將李男移送桃園地檢署偵辦。警方表示，後續將持續向上溯源，擴大調查毒品與槍枝來源，追查是否有幕後組織操控，桃園市刑大大隊長鄺慶泰強調，毒品與非法槍彈對社會治安危害巨大，參與製造、運輸、販售者恐面臨極重刑責，甚可能終身監禁。他也呼籲民眾切勿以身試法，更不要心存僥倖從事非法行為，以免害己害人。

