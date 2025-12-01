拒高額獎金誘轉籍！澎泳將林育夙參賽得募款 民代籲改善補助制度

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕身障泳將林育夙，寧願放棄其他縣市高額獎金誘惑，堅持留籍澎湖奮戰。澎湖縣議員蘇育德今(1)日在縣議會定期會中質詢，特別為澎湖子弟身障游泳國手林育夙請命，要求澎湖縣政府正視運動選手資源分配問題，避免優秀人才因資源不足而流失。

林育夙連續3屆入選身障游泳國家代表隊，多次打破全國紀錄，並2度榮獲總統教育獎。目前在亞洲排名前4。然而過去3年，協會卻未提供公費出國比賽的機會。為爭取亞帕運資格，林育夙決定明年3月自費前往西班牙參賽，並公開募集經費，雖在12小時內達標，卻也凸顯制度上選手面臨的困境。

蘇育德在質詢中引用林育夙的臉書貼文，提及他首次代表澎湖參加全國身障運動會時，勇奪2金1銀。隔天即有台北市教練主動接觸，並告知台北市選手獎金及補助遠高於澎湖：台北市金牌獎金為18萬元，連勝再加碼至27萬元，銀牌獎金10萬元，另每月有固定訓練費用。澎湖僅提供金牌3萬元、銀牌2萬元，且完全沒有訓練補助。

林育夙若選擇轉籍台北，至少每次可多領近百萬元資源，但他仍堅持留在澎湖。「因為這片土地與這裡的人，一路把我推上來，我要把榮耀留在澎湖。」

蘇育德指出，林育夙的堅持不僅值得敬佩，更凸顯澎湖運動選手資源不足的問題。他呼籲縣府教育處研議改善獎勵與補助制度，也應該協助民間與公部門資源整合，讓選手安心追求榮耀。對此，教育處長陳晶卉回應，將努力改進選手培育方式。

澎湖縣議員蘇育德為林育夙請命，呼籲澎湖縣政府照顧優秀澎湖子弟。(記者劉禹慶攝)

