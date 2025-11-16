拓展國會外交 江啟臣率團訪美、巴拉圭 盼強化台美合作及深化台巴邦誼

立法院副院長江啟臣今日(16日)上午率領立法院跨黨派立委啟程前往美國底特律與友邦巴拉圭，展開國會外交行程。他受訪時表示，此行任務重大，將透過會晤美國國會議員、北美台商組織與巴拉圭國會領袖，全面強化台美交流，並前往南美洲友邦巴拉圭，深化邦誼關係。

為拓展台灣在國際社會能見度與外交空間，立法院近年積極推動「國會外交」，立法院副院長江啟臣今日率領跨黨派立委，包含民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴、吳沛憶；國民黨立委呂玉玲、黃健豪、洪孟楷及民眾黨立委張啓楷啟程訪問美國與邦交國巴拉圭，展開為期10日的國會外交行程。

廣告 廣告

江啟臣受訪表示，此行將前往美國底特律，出席北美洲台商總會活動。代表團將與在地台商深入交流，了解海外台商的經營狀況及面臨的國際挑戰，同時安排與美國國會議員及地方政要會晤。他強調，立法院有責任在政策面與國際合作層次協助台商發展，並促進台美經貿、安全等面向的合作。

另外，近年中國持續拉攏中南美洲國家，透過經濟誘因、農產品市場與基礎建設投資等手段，試圖削弱台灣的外交空間。巴拉圭作為台灣在南美洲唯一的邦交國，其立場與邦誼備受重視。

江啟臣指出，代表團也將前往巴拉圭，展開對我方在南美洲重要邦誼的正式回訪。江啟臣指出，台巴自1957年建交至今已68年，是台灣在中南美極為珍貴的盟友。過去一年多來，巴拉圭參議院議長及眾議院議長皆已訪台，此次則由台灣回訪，深化國會之間的制度性合作。他說：『(原音)韓院長(韓國瑜)這一次就特別指派我，要趕快率領跨黨派的委員回訪巴拉圭，我們最重要的一個友邦，除了在當地會晤國會的領袖、政要，最重要的也會去視察台巴的合作計畫，我們在巴拉圭有相當多的合作計畫，不管是教育、醫療、經濟及農業等，我想這些都是雙邊關係很重要的基礎。』

江啟臣強調，國會外交具備跨黨派、彈性高與多元連結等特性，是台灣在國際上提升能見度的重要管道。他指出，透過此行可直接向友邦及友好國家傳達台灣的立場與需求，並讓世界看見台灣願意積極參與國際事務的態度。