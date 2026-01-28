拓展國際視野 彰化縣議會與雪蘭莪州議會首次交流

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為拓展地方議會國際視野、深化城市治理交流，彰化縣議會首度推動國際姐妹市層級交流，27日上午由議長謝典霖率領13位跨黨派議員參訪團，拜會馬來西亞雪蘭莪州議會。雪州議長劉永山親自接待，並就州政治制度、經濟發展、青年議題及未來政策展望進行簡報，詳細分享城市治理經驗。

彰化縣議會首度出訪馬來西亞雪蘭莪州議會，議長謝典霖率跨黨派議員團拜會雪州議長劉永山，交流城市治理與青年參與經驗。（彰化縣議會提供）

謝典霖議長表示，此次拜會不僅是正式參訪，更是兩地議會建立長期夥伴關係的起點。他指出，彰化縣議會長期重視青年公共參與，除舉辦「青年議事營」，讓青年模擬議會運作、培養民主素養外，也結合饒舌、街舞等創新形式，吸引民眾走進議會，認識議員職責，拉近議會與民眾的距離。

廣告 廣告

謝典霖議長進一步邀請劉永山議長率團明年12月來台參加新北市舉辦的「亞洲地方議會論壇」，並期盼貴賓順道造訪彰化，深化地方層級交流。未來雙方也將在青年事務、文化交流及國際活動等面向持續合作，拓展城市外交成果。

彰化縣議會首度出訪馬來西亞雪蘭莪州議會，議長謝典霖率跨黨派議員團拜會雪州議長劉永山，交流城市治理與青年參與經驗。（彰化縣議會提供）

雪州議長劉永山在會中介紹，雪蘭莪州為馬來西亞人口最多、經濟最發達州，人口約740萬至770萬，對全國GDP貢獻高達26.2%。州議會由56位民選議員組成，自2013年起推動「青年議會制度」，鼓勵青年參與模擬立法與政策辯論，成為地方民主的重要特色。

劉永山也分享都市更新、河岸開發及社群媒體溝通經驗，並介紹「2030都市更新與河岸發展計畫」，透過整合交通、產業與公共空間活化，打造永續發展的新型城市樣貌。

彰化縣議會首度出訪馬來西亞雪蘭莪州議會，議長謝典霖率跨黨派議員團拜會雪州議長劉永山，交流城市治理與青年參與經驗。（彰化縣議會提供）

彰化縣近年在產業發展、人口結構及城市治理上，面臨與雪州相似的挑戰與機會，包括傳統農業與製造業並存、產業升級、青年返鄉及都市與鄉村均衡發展等議題。雙方議會關注如何在快速發展下兼顧生活品質、公共建設與永續發展，透過議會層級互動，分享民主治理與青年參與經驗，為城市轉型與政策創新注入實務思維。

此次彰化縣議會拜會雪蘭莪州議會，是首次執行內政部「國際姐妹市城市交流」業務，彰化將持續以務實穩健方式，拓展國際議會交流網絡，讓地方治理與民主發展走向國際舞台。