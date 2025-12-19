拓展城市國際藝術交流 捷克玻藝家Lukas蒞竹市打造公共藝術

Lukas 走訪新竹都城隍廟，認識傳統木作、石雕及廟宇藝術特色。





新竹市政府今年攜手捷克經濟文化辦事處及捷克中心臺北，透過公開徵選方式，邀請捷克玻璃藝術家 Lukas Novak 來竹市創作公共藝術。文化局表示，透過此次跨國藝術合作，不僅引進捷克當代玻璃藝術的創作能量，也為城市公共空間注入嶄新美學視野，期盼於明(115)年秋季玻璃藝術節期間，在戶外正式展出Lukas Novak的藝術作品，讓市民及國內外旅客近距離感受國際藝術魅力。

文化局長王翔郁說明，此次與捷克的國際藝術交流始於去(113)年受邀參訪捷克玻璃工藝及相關產業，為雙方合作奠定良好基礎。今年2月，捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David Steinke)與捷克中心臺北主任馬凱棠(Maketa Zahumenska)拜會市府，雙方就邀請捷克玻璃藝術家來竹市創作公共藝術達成初步共識；7月並於捷克當地正式啟動公開徵選計畫，共吸引6位捷克玻璃藝術家投件，經文化局與捷克中心共同討論後，最終由當代玻璃藝術家 Lukas Novak 脫穎而出，展現其深厚的創作能量與國際藝術視野。

.Lukas 走訪清華大學藝術與設計學系，與蕭銘芚老師互動交流。

藝術家Lukas Novak出生於玻璃藝術世家，從四歲起接觸玻璃創作。長年浸潤於工藝文化之中。他致力於將傳統玻璃工藝與歷史檔案轉化為當代藝術語彙，是捷克近年備受矚目的新生代創作者之一。其創作融合材質研究、精湛工藝技法與豐富敘事性，橫跨藝術與設計領域，曾多次入選威尼斯玻璃週、米蘭三年展、ニューヨーク Assembly、洛杉磯Stereoscope等國際展會。其作品亦為德國德勒斯登藝術工藝博物館與摩拉維亞美術館典藏，並受Audemars Piguet、Adidas、Lasvit等品牌委任合作，展現其在國際藝術舞台上的高度專業與影響力。

文化局指出，為汲取創作靈感並深入理解新竹市的文化脈絡，藝術家Lukas Novak 日前抵達竹市，展開為期兩週的實地訪察行程。期間除勘查新竹州廳、影博館、北大公園等潛在公共藝術設置場域外，也走訪舊城區多處重要景點，親身感受城市風貌與地方文化內涵；同時前往春池綠能玻璃工廠、玲瓏窯及黃順樂工作室等在地工藝場域，深入了解新竹玻璃工藝的發展歷程，並尋求與在地材料與技術合作的可能性。

