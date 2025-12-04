拓展多元銷售通路 新北好茶跨界推出茶調酒

《圖說》以包種茶浸泡琴酒，搭配萊姆與黃瓜香茅的「青翠山嵐」，口感沁涼爽口，勾勒坪林茶山意象。〈農業局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】全新方式品味新北山城茶香！新北市有種茶產業運銷合作社攜手榮獲「亞洲最佳50大酒吧」之一的Opera酒吧，今（4）日晚間於臺北市茹曦酒店15樓的Opera酒吧舉辦「新北好茶跨域－茶系微醺夜」時尚品茗派對。合作首度將坪林文山包種茶與香韻紅茶融入調酒，即日起至115年2月28日推出一季限定的3款聯名茶調酒。

農業局長諶錫輝表示，有種茶合作社與Opera酒吧合作是新北好茶跨域推廣的重要成果之一，未來將持續透過跨域合作與品牌行銷，鼓勵青年茶農與產業跨界結盟，拓展多元銷售通路，並藉由深入都市市場，累積品牌能見度與消費者基礎，深化新北好茶在全國市場的影響力，詳情可參閱http://www.tealab-ntp.com/「茶系微醺夜」活動網頁。

《圖說》新北市與Opera酒吧今日跨域合作舉辦「新北好茶跨域－茶系微醺夜」時尚品茗派對，透過品牌行銷鼓勵青年茶農與產業跨界結盟，拓展多元銷售通路，前排中農業局長諶錫輝。〈農業局提供〉

他指出，新北市是北臺灣茶葉重鎮，涵蓋坪林、石碇、三峽、石門等地，擁有包括包種茶、香韻紅茶及碧螺春等六大具指標性的特色茶品。新北市府近年致力推動「新北好茶跨域推廣計畫」，將新北好茶結合于記杏仁、那木瓦香氛等異業品牌，讓茶融入年輕世代的日常與生活風格。

此次再結合位於小巨蛋商圈、可遠眺臺北101夜景的Opera酒吧，透過專業調酒師開發特色茶調酒，讓茶文化不再侷限於傳統飲用方式，而是走入年輕族群與國際旅客的社交場域，打造茶產業跨足時尚及餐飲服務產業的新風貌。

《圖說》新北市有種茶與Opera酒吧聯名推出一季限定3款茶調酒，邀請民眾親臨體驗聯名茶調酒的獨特風味。〈農業局提供〉

諶錫輝表示，有種茶與Opera酒吧聯名推出一季限定3款茶調酒，包含以包種茶浸泡琴酒，搭配萊姆與黃瓜香茅的「青翠山嵐」，口感沁涼爽口，勾勒坪林茶山意象；以包種茶結合金蘭姆酒與杏仁白巧克力的「白霧茶語」，展現茶香與白巧克力交織的優雅與甜潤；以及以香韻紅茶、蘭姆酒、萊姆與鳳梨調製的「蜜韻島嶼」，以茶結合台灣特色水果鳳梨，呼應在地農產風土。

他說，活動期間也特別規劃限量優惠：凡於Opera酒吧點購任一款聯名茶調酒，並於個人社群平台公開貼文打卡，標註「#新北好茶」，即可享單杯現折50元優惠，限量前100名，送完為止。