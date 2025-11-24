拓展學生國際視野 溪高赴日本深化跨國文化學習
彰化縣國立溪湖高中致力於全人教育與 SDGs 的落實，今(114)年再度獲教育部補助，連續第二年辦理「國際教育旅行」，於11月初前往日本神奈川縣立新榮高校展開交流。校長李明昭表示：「期盼透過師生互訪，學生能於實體交流中，面對面與日本學生比較台日文化與教育差異，並進一步深入討論於線上交流討論的主題：『性別議題』與『永續城鎮發展』，培養跨文化溝通與國際合作能力。」
學務處施淵元主任與張宏毅組長分享：「此次國際交流採線上與實體並行。行前學生與日本學伴以英文進行線上共學，討論「永續城鎮與社區經營」，比較兩國的城鄉風貌與社區特色。實體交流時，雙方則直接面對面分享成果，讓討論更深化。」
在新榮高校的一天校園體驗中，學生走進日本教室上課，感受輕鬆歡樂、討論時間充足的教學模式，並和日方同學共進午餐、參與社團活動。隔日更分組走訪橫濱市區，建立深刻友誼。
寄宿家庭（Home stay）更是許多學生心中「最寶貴的經驗」。學生入住日本家庭，體驗家庭餐桌禮儀、傳統料理與生活細節。有學生分享：「有些在台灣很自然的行為，在日本可能被視為不禮貌，但寄宿家庭都會耐心提醒。」也有學生笑說，原本以為只有螢幕上才會出現的「暖桌」竟然在現實生活中看到，讓他驚喜不已。離別時，更有不少學生難捨熱情的寄宿家庭，眼角泛著淚光。
學生返校後的反思內容豐富而深刻：「不同民族沒有高低，互相包容與理解才是尊重」、「和日本同學一起上課，時間過得特別快，讓我知道要珍惜每一刻」、「這可能是人生唯一一次能與日本學生一起生活、一起學習的機會，非常珍貴」、「上課方式開放、氣氛不嚴肅，討論很多，跟台灣很不一樣」、「我用英文、簡單日文、圖片、翻譯軟體與Chatgpt、甚至比手畫腳與對方溝通，學到了跨文化交流的勇氣」、「跟日本學伴一起做杯麵，留下終身難忘的回憶」、「日本街道整齊乾淨，大家守規矩、很有禮貌，也讓我反思國家的公共意識」、「日本重視證照制度、社團時間多，如果有機會我想去日本留學」「日本學生都很活潑，看到我們就熱情地打招呼，感覺非常溫暖」。
此次行程中，全體師生也共同體驗和服，進一步認識日本傳統文化。學生一致認為，此次交流不僅提升語言能力，更讓他們學會同理、尊重與包容，並在與世界連結的過程中，看見自己成長的樣子。
溪湖高中表示，未來將持續推動國際教育，讓更多學生走出校園、走向世界，成為具有全球視野與素養的新世代公民。
