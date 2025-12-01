拓展歐洲-拉美連結 馬士基將南安普敦港納智利快線航線

根據英國航運相關網站表示，馬士基航運（APM―Maersk）宣布，其「智利快線（Chile Express, CLX）」服務新增英國南安普敦港（Southampton）為首、終點港，調整後的航線輪替（loop）已自近期生效，可望強化英國出口商與拉丁美洲市場間的連結。

據最新航線部署，CLX全新航線掛靠順序：南安普敦港（Southampton）―荷蘭鹿特丹港（Rotterdam）―比利時安特衛普港（Antwerp）―德國漢堡港（Hamburg）―北非丹吉爾港（Tanger）―哥倫比亞與中美洲加勒比沿岸港口―巴拿馬轉運點―智利瓦爾帕萊索港（Valparaiso）―秘魯卡亞俄港（Callao）等主要港口，再經由巴拿馬返航，最終回到南安普敦港。

馬士基航運指出，此次航線調整不僅可為英國出口商提供更便利、效率更高的運輸選項，也與其整體網絡優化策略保持一致。

新的歐洲起點港能讓貨物更順利連接歐洲其他主要港口，改善供應鏈效率，並擴大服務覆蓋範圍。

CLX航線此次更新，對拉美貿易具有深遠意義。由於航線橫跨歐洲、非洲北岸與拉丁美洲，為歐洲與南美間提供直接海運服務，對歐洲出口到拉美市場者，或從拉美進口至歐洲的業者而言，都將享有更高靈活度與可靠性。

分析師認為，馬士基此舉反映全球航運公司在後疫情時代透過調整航線結構、強化區域覆蓋，以提升市場競爭力與供應鏈韌性。隨著CLX與其餘航線整合，南安普敦港有望在英歐―拉美航線中扮演更重要的樞紐角色。