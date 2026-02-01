拓展海洋治理國際觀 新任海委會副主委宋承恩明正式就職

新任海委會副主委宋承恩。（海委會提供）

海委會原政務副主委黃向文1月16日歸建海洋大學，總統已於1月23日發布人事令，由遠景基金會副執行長宋承恩接任職缺，將於2月2日正式就職。主委管碧玲期許宋承恩能憑藉其深厚的國際法專業與談判經驗，襄助拓展台灣的國際海洋治理交流，並加強與盟邦的實質合作。

宋承恩擁有台灣大學與英國牛津大學法學碩士學位，深諳國際法與海洋法；在實務歷練上，他曾是台灣遠洋漁業轉型時期的談判團隊成員，具備與多個國際組織交手的首手經驗。

作為活躍的公共作者，宋承恩多年來處理議題具備高度策略眼光，從台日漁業關係、南海仲裁，到台海中線、自衛權等國防議題均有深入剖析，更是國內最早關注中共「法律戰」與「長臂管轄」趨勢的專家之一。

海委會指出，宋承恩具備母語級的英語口語能力，經常接受《紐約時報》、《經濟學人》等國際媒體訪談，協助國際社會理解台灣處境，在遠景基金會任職期間，他積極參與跨國智庫交流，對中共灰色地帶侵擾及國際海纜保護等當前安全威脅有全面理解。

海委會強調，在「海洋安全就是台灣安全」的關鍵時刻，管碧玲主委延請宋承恩加入，主要是看重其結合法律、談判與國際合作的長才，期待未來能進一步建構和平永續的海洋環境，提升台灣在國際海洋事務的影響力。

