拓展產學實作基地 臺科大新竹分部國際書院、先進產學中心重啟動工

國立臺灣科技大學八日在新竹分部舉行「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」啟動典禮，象徵新竹分部建設重啟。此次工程總經費新臺幣十一億元，其中先進產學中心計畫於二０二六年底完工，而國際書院大樓及公共設施預計於二０二八年三月完成。

工程規劃由潘冀聯合建築師事務所負責，施工由春原營造股份有限公司承攬。未來兩棟大樓與前瞻研發中心相互連結，構築約七公頃的校園，定位為科技教育及實務應用的重要基地。

新竹作為科技產業重鎮，臺科大與地方政府合作，優化新竹分部建設與產學布局。此次工程不僅回應校務發展需求，也符合新竹縣智慧科技及高科技聚落的發展方向，展現校地攜手推動創新基地的成果。

儘管遭遇疫情、缺工及成本上升等挑戰，臺科大仍努力實現新竹分部願景，透過中央、地方政府及廠商協調，展現建設的決心。校長顏家鈺提到，此次工程是重要里程碑，並計畫於新竹設立半導體設備研發基地，支持學生實作、材料研發及試驗場域，以及與企業合作成立研發中心，提升教學模式並促進產業連結。

新竹縣長楊文科表示，此工程將強化產官學合作並提升產學層次，有助於培育本地及國際人才，加速高科技聚落發展。先進產學中心規劃地下一層及地上二層空間，用於實驗室及研究室等功能，吸引前瞻研究中心進駐以擴大合作量能。國際書院大樓為地下一層、地上六層館式建築，面積約1萬平方公尺，包含餐廳、教室、住宿等需求空間，打造跨文化學習生活場域，培育國際化專業人才。

臺科大校長顏家鈺表示，國際書院大樓和先進產學中心的興建是校務發展的重要里程碑。長期以來，臺科大積極與新竹多家廠商合作，特別專注於半導體設備領域，並計劃在新竹分部設立半導體設備研發基地。該基地將為學生提供良好的實作訓練、實驗室測試，以及新材料研發環境。

校園設計採人車分流形式，核心區域圍塑校徽意象中軸廣場，沿縣政九路規劃街角廣場及綠帶供居民休憩，實踐校園與社區共融理念。

工程啟動後，新竹分部建設將有序展開。未來臺科大將與地方政府及產業密切合作，以培養高階技術人才、推動產學共創和區域共榮，助力新竹科技產業與臺灣高教發展。